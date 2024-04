Tajani smonta condono edilizio salva casa di Salvini: "Nessuno l'ha letto, c'è già proposta di Forza Italia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidato dal vicepremier Matteo Salvini ha messo a punto un nuovo condono edilizio, un piano “salva casa” che punterebbe a sanare una serie di piccole difformità ma che potrebbe interessare quasi l’80% degli immobili italiani. A quanto pare però né la presidente del Consiglio Giorgia Meloni né l’altro vicepremier Antonio Tajani hanno letto il testo o conoscono la proposta.

Tajani smonta il condono edilizio di Salvini

“Non conosco la proposta, ma devo dire che è già incardinata al Senato una proposta di Forza Italia sulla rigenerazione urbana che già prevede le cose di cui ha parlato Salvini”. Queste le parole riportate dall’Ansa del ministro degli Esteri Antonio Tajani sul condono edilizio 2024 proposto dal ministro Salvini.

Secondo il vicepremier “non si può fare un condono ma si possono sanare alcune cose che non provocano alterazioni sostanziali agli edifici”.

“Se la proposta della Lega va nella nostra direzione ben venga ma non conosco assolutamente il testo e credo che nessuno l’abbia mai visto. Lo valuteremo quando sarà presentato”, ha detto Tajani.

Condono edilizio, cosa ha detto Meloni

Le parole del vicepremier Tajani seguono quelle dello stesso tono della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ospite a Porta a Porta nella serata di giovedì 4 aprile ha ammesso di non conoscere la proposta di Salvini sul condono edilizio.

“Salvini mi accennò qualcosa diverso tempo fa, poi ho visto che oggi ha ribadito che sta lavorando a questa norma”, ha detto Meloni, “ma non la conosco, non posso esprimere giudizio”.

Il condono edilizio di Salvini

Il condono edilizio è uno storico cavallo di battaglia della destra italiana e viene riproposto ciclicamente dai vari partiti dell’area.

Già lanciata da Salvini nel 2023, la proposta è tornata in queste ore al centro dell’attenzione in seguito ad una nota del ministero in cui sono stati annunciati alcuni contenuti del provvedimento su cui si sta lavorando.

Secondo il ministero le norme sulla “pace edilizia” riguarderanno “le piccole difformità o le irregolarità strutturali che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano”.