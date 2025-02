Mahmood co-conduttore a Sanremo 2025, lo scontro con Salvini e la storia dell'sms dopo la vittoria

A Sanremo 2025, Mahmood torna protagonista in una veste inedita: sarà co-conduttore della quarta serata, affiancando Carlo Conti e Geppi Cucciari. La sua presenza all’Ariston è carica di significato, non solo per la sua carriera ma anche per le polemiche che lo hanno visto coinvolto in passato, come il botta e risposta con Matteo Salvini dopo la vittoria del 2019 e la curiosa vicenda dell’sms ricevuto dal leader della Lega.

Mahmood a Sanremo 2025

Se ad Amadeus va riconosciuto il merito di aver svecchiato il Festival, c’è un prima e un dopo Mahmood. La sua vittoria nel 2019 con Soldi ha segnato un cambio di passo nella kermesse, aprendo la strada a un nuovo tipo di musica e artisti. Ora, nel 2025, Carlo Conti ha scelto proprio lui per la quarta serata di Sanremo, prevista per venerdì 14 febbraio.

In conferenza stampa, Mahmood ha commentato così la sua partecipazione: “Sono contento di essere qui con Geppi, l’amo tanto. Carlo mi ha detto che devo essere spontaneo, il problema è che da spontaneo dico un sacco di cazzate. Quindi devo essere spontaneo in maniera televisiva. Sono felice”.

Fonte foto: IPA

Mahmood con il premio di primo classificato a Sanremo nel 2019

Dal debutto tra le Nuove Proposte nel 2016, fino alla vittoria del 2019 e al bis nel 2022 con Brividi insieme a Blanco, Mahmood è diventato uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana.

Con trentadue anni, ventinove dischi di platino e otto d’oro, continua a reinventarsi, e questa volta lo farà come conduttore.

Lo scontro con Salvini nel 2019

La vittoria di Mahmood nel 2019 a Sanremo non fu solo un evento musicale, ma anche un caso politico. Dopo il trionfo con Soldi, il leader della Lega Matteo Salvini commentò su Twitter: “Mahmood… Mah… La canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo”.

L’artista ha sempre evitato le polemiche, ma ha chiarito la sua posizione: “Non mi ha fatto piacere, ma l’ho vissuta poco. Se mi critichi per le origini di mio padre, è sbagliato tutto in partenza. Sono nato a Milano e sono italiano al 100%”.

Mahmood ha anche risposto alle interpretazioni politiche della sua vittoria: “Non sono un simbolo di niente. Se la mia vittoria aiuterà le famiglie miste ne sarò felice, ma la mia generazione è abituata all’integrazione”.

L’sms dopo la vittoria

Un retroscena curioso riguarda uno scambio di messaggi tra Mahmood e Salvini dopo il Festival del 2019. Il cantante ha raccontato al Fatto Quotidiano di aver ricevuto una chiamata senza risposta dal leader leghista: “Credo abbia provato a telefonarmi il giorno dopo la vittoria, ma ho perso la chiamata perché era una giornata delirante”.

Più tardi, controllando tra gli sms ricevuti, ha trovato il messaggio di Salvini: “Ciao, qui Matteo Salvini. Al di là dei gusti musicali (io preferisco altro), goditi il tuo successo!”. Mahmood ha risposto con un semplice “Grazie”.