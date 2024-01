Taiwan, si vota per eleggere il nuovo presidente: e la Cina blocca sui social gli hashtag sulle elezioni

Giornalista professionista esperto di relazioni internazionali e geopolitica, scrive anche di attualità, cultura ed economia. Collaboratore di diverse testate nazionali, ha scritto due libri e curato la pubblicazione in italiano di un saggio del politologo statunitense John J. Mearhseimer.

Seggi chiusi a Taiwan, dove gli elettori dell’isola sono stati chiamati a scegliere il nuovo presidente in un’elezione chiave per stabilire le relazioni con la Cina nei prossimi quattro anni. Pechino, nel frattempo, ha bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l’hashtag “elezioni in Taiwan”.

Elezioni cruciali sull’isola

L’isola abitata da 24 milioni di persone sceglierà il nuovo presidente e il nuovo parlamento in un momento di forte tensione con la Cina.

Il Partito comunista al potere in Cina rivendica Taiwan come suo territorio. Pechino, che invia abitualmente caccia e navi da guerra vicino ai cieli e alle acque di Taiwan, ha inquadrato il voto come una scelta tra “pace e guerra, prosperità e declino“.

La sfida a tre

Tre uomini sono in lizza per succedere alla presidente Tsai Ing-wen, la prima donna leader dell’isola.

Negli ultimi otto anni, Tsai ha rafforzato i legami con le potenze democratiche e ha perseguito politiche progressiste in patria, tra cui quella di rendere Taiwan il primo luogo in Asia a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

L’attuale vicepresidente di Tsai, Lai Ching-te, spera di ottenere un terzo mandato per il Partito Progressista Democratico al governo, che sostiene la sovranità de-facto di Taiwan e la sua identità separata dalla Cina.

Fonte foto: ANSA

Spoglio in corso a Taiwan: elezioni cruciali per il destino dell’isola

Hou Yu-ih, sindaco ed ex capo della polizia, è il candidato del principale partito di opposizione Kuomintang (Kmt), tradizionalmente favorevole a legami più stretti con Pechino.

Il terzo sfidante è Ko Wen-je, e proviene dal Partito Popolare di Taiwan (Tpp), che ha fondato nel 2019 per sfidare il duopolio politico dell’isola. Ko è favorevole a legami più stretti con la Cina, anche se si pone a metà strada tra le posizioni del Partito Progressista Democratico e quelle di Hou Yu-ih.

La Cina blocca l’hashtag

La popolare piattaforma mandarina di social media Weibo, l’X cinese, secondo quanto riportato dall’Ansa, ha bloccato gli hashtag sul voto in corso a Taipei dopo che il tema era diventato uno degli argomenti di maggiore tendenza.

“In conformità con le leggi, i regolamenti e le politiche pertinenti, il contenuto di questo argomento non viene visualizzato“, è il messaggio che appare ora, ad esempio, sulle ricerche dell’hashtag ‘elezioni di Taiwan’, a rimarcare la delicatezza della vicenda.

In testa il vicepresidente uscente

A Taiwan, circa un’ora dopo la chiusura dei seggi e l’inizio dello spoglio, è in testa con il 37,92% dei voti il candidato presidente Lai Ching-te noto come William Lai, attuale vice presidente dell’isola, in corsa con il Partito democratico progressista (Dpp) attualmente al potere.

A seguire, il candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You-ih, considerato il più vicino alla Cina, che si attesta al 32,8% con 282.592 voti.

Scontro Usa-Pechino

Il capo della diplomazia statunitense, Antony Blinken, ha invitato la Cina “mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan” durante le elezioni presidenziali sull’Isola.