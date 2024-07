Kate Middleton e il principe William possono mangiare tutto, tranne una cosa: colpa di un'antica superstizione

Anche Kate Middleton e il principe William possono essere superstiziosi, ma non per scelta. Secondo un’antica tradizione, infatti, ai reali d’Inghilterra non può essere servito un determinato pasto in quanto la sua presentazione potrebbe nascondere un presagio di sventura. Lo riferisce un ex chef, che in una dichiarazione ha svelato quanto questa superstizione sia tramandata di generazione in generazione, e come tutta la royal family rispetti rigorosamente il credo in questione.

Il segreto di Kate Middleton e del principe William

Nel documentario Secrets Of The Royal Kitchen viene svelata una superstizione che incombe sulla royal family. Lo rivela Graham Newbould, ex chef dei reali d’Inghilterra che per due anni ha prestato servizio presso Buckingham Palace e per sei anni a Kensington Palace.

I suoi datori di lavoro potevano mangiare di tutto, tranne una cosa. A tavola, nei pasti tradizionali e in qualsiasi altra occasione, gli era vietato servire panini quadrati.

Fonte foto: IPA Kate Middleton e il principe William non possono mangiare panini quadrati per via di un’antica superstizione della famiglia reale. Lo rivela un ex chef di Buckingham Palace

A cosa è dovuto un così grande pregiudizio nei confronti dei panini quadrati? Newbould riferisce che “la tradizione vuole che chiunque presenti loro del cibo dai bordi appuntiti stia cercando di rovesciare il trono d’Inghilterra“.

Non a caso l’ex chef non ha mai preparato questo genere di panini per la compianta regina Elisabetta mentre per il consorte, Filippo d’Edimburgo, una prelibatezza erano i jam penny, sandwich dalla forma tonda farciti con marmellata e burro.

Non solo panini quadrati

Il Mirror riporta che lo chef reale, John Higgins, recentemente avrebbe rivelato che un altro alimento severamente vietato durante i pasti reali è l’aglio. A questo giro, tuttavia, la superstizione non c’entra.

Higgins rivela che i reali d’Inghilterra, che spesso si trattengono in incontri con i più importanti rappresentanti dell’Europa e del mondo, preferiscono non rischiare di avere l’alito pesante.

Nel 2018, inoltre, la regina Camilla ha confermato il dettaglio dell’aglio nel corso di una puntata speciale di ‘Masterchef Australia’.

I crostacei

In occasione di tour reali o eventi pubblici, i reali d’Inghilterra si guardano bene dal consumare crostacei. Lo rivela l’ex maggiordomo di Re Carlo, Grant Harrold, che nello stesso documentario spiega: “Quando cena, la famiglia reale deve stare attenta ai crostacei a causa dell’avvelenamento da molluschi”.

Quindi: “Non vogliamo che un membro della famiglia reale abbia una grave reazione ad un’intossicazione alimentare“. Infine, sempre a proposito di cibo, ricordiamo che Re Carlo recentemente ha bandito il foie gras per il modo non etico in cui viene preparato.