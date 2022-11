La Regina Elisabetta "aveva un tumore": nuove rivelazioni sulla morte della sovrana britannica

Un nuovo libro sulla Regina Elisabetta II riscrive la storia della sua morte, facendo riferimento a una nuova causa del decesso. A scrivere “Elizabeth: An Intimate Portrait” è stato l’autore, ex deputato conservatore a Westminster, esperto ed amico della Royal Family, Gyles Brandreth. Il volume uscirà l’8 dicembre, ma sono emerse alcune anticipazioni.

La Regina Elisabetta II aveva un tumore al midollo osseo?

Gyles Brandreth, ha scritto: “Mi è stato detto che la Queen soffrisse di un cancro al midollo osseo, un mieloma che spiegherebbe la sua stanchezza degli ultimi tempi e soprattutto i suoi ‘problemi motori'”.

L’autore del libro ha poi aggiunto: “Il sintomo più comune del mieloma è il dolore alle ossa, soprattutto nella zona lombare e nel bacino, e questa patologia colpisce soprattutto gli anziani. Per un tumore del genere non c’è cura, l’unico modo è cercare di allungare l’esistenza fino a 2 o 3 anni, con medicine che permettano di regolare il sistema immunitario e prevenire il peggioramento delle condizioni delle ossa, nonché per alleviare il dolore”.

Fonte foto: ANSA La Regina Elisabetta II è deceduta l’8 settembre del 2022, nel Castello di Balmoral.

Il certificato di morte ufficiale della Regina Elisabetta II

Alla fine del mese di settembre, a 21 giorni dalla sua scomparsa, le autorità scozzesi del National Records of Scotland hanno pubblicato il certificato di morte della Regina Elisabetta II, nel quale, per la prima volta, è stata dichiarata ufficialmente la causa di morte della sovrana: “Old age“, cioè “vecchiaia“, per morte naturale. Lo stesso avvenne per il decesso del marito, il principe Filippo.

Il retroscena sulla morte di Filippo

Nel suo libro “Elizabeth: An Intimate Portrait”, Gyles Brandreth smentisce anche una credenza finora accertata sulla morte dell’amato marito e principe Filippo, avvenuta il 9 aprile 2021, e cioè che il 99enne sia morto con la Regina Elisabetta II al suo capezzale.

L’autore ha scritto: “No, la Regina non era ancora sveglia quanto Filippo spirò. La mattina presto il duca di Edimburgo si svegliò, andò in bagno assistito da una infermiera, e poi morì poco dopo. Elisabetta stava ancora riposando nel suo letto e quando si svegliò suo marito era già deceduto”.