Ex colonnello dell'aeronautica Giovanni Fuochi in divisa delle SS sui social: "Sono un fascista orgoglioso"

Un ex colonnello dell’aeronautica in pensione ha avuto l’ardire di pubblicare sui social una sua foto in divisa delle SS naziste, “per dare una sveglia, come Vannacci”. Il protagonista si chiama Giovanni Fuochi, e come facilmente preventivabile è riuscito ad attirare, con questa azione, l’attenzione su di sé, oltre a un mare di polemiche. Un’immagine che, di per sé, lascia poco spazio alle interpretazioni, anche se poi ogni possibile dubbio viene fugato attraverso le dichiarazioni a corredo, con l’ex militare che si professa “orgogliosamente fascista”.

Choc sui social: ex colonnello dell’aeronautica in divisa SS

“Sinistrorsi vi aspetto”: questa la frase con cui Giovanni Fuochi, ex colonnello dell’aeronautica, ha accompagnato la foto dello scandalo, quella in cui si mostra con la divisa delle SS, l’organizzazione paramilitare nazista.

Il post è comparso su Facebook giovedì 25 luglio, per poi essere rimosso dall’ex militare in pensione.

Fuochi ha avuto comunque il tempo di battibeccare sul social con chi lo ha criticato per il gesto, riuscendo in qualche modo a incattivire ulteriormente l’ambiente virtuale.

I commenti dell’ex colonnello dopo le critiche

“Sono fascista e ne sono orgoglioso, chi si professa democratico è di gran lunga più intollerante di me” ha commentato l’ex colonnello.

E ancora: “Devi vedere l’intera uniforme: stivali e pistola Luger L8 compresa”.

Oppure: “Se mi dessero un po’ di spazio vedresti come spariscono gli Lgbt e coglioni vari”.

Chi è l’ex colonnello Giovanni Fuochi

Giovanni Fuochi ha servito come comandante presso la base di San Damiano tra il 1998 e il 2001. La sua carriera nell’Aeronautica Militare è iniziata molto prima: nel 1983, gestiva il traffico aereo per il 3° Stormo, mentre nel 1986 ricopriva un ruolo nella segreteria di comando della Scuola di guerra aerea.

Nel 1996 Fuochi è stato assegnato come ufficiale addetto al Generale comandante della prima Regione Aerea. Quando l’aeroporto di San Damiano è stato trasformato in Distaccamento, Fuochi è stato scelto per assumerne il comando.

La divisa delle SS e Vannacci “ispiratore”

Giovanni Fuochi ha poi detto di più alla stampa. “Colleziono uniformi e volevo dire ‘sveglia’ un po’ come Vannacci” ha ammesso al quotidiano Libertà di Piacenza.

“Ne ho un’altra, è di un colonnello scozzese della Royal Air Force. Stanno l’una accanto all’altra” ha aggiunto l’ex militare.

“Non sono un nostalgico e non ho nemmeno l’età per combattere certe cose. Mi duole però vedere l’Italia inginocchiata davanti a certe cose che a me non piacciono” ha spiegato.