Eruzione dell'Etna blocca l'aeroporto di Catania, chiuso lo scalo per la pioggia di cenere: voli sospesi

L’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è nuovamente chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna in corso. Lo ha comunicato nella mattinata del 23 luglio la Sac, società che si occupa della gestione dell’aeroporto catanese. L’attività del vulcano e la conseguente emissione di cenere hanno condotto alla decisione di sospendere momentaneamente tutti i voli previsti, sia in partenza che in arrivo. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Osservatorio Etneo, l’attività stromboliana della Voragine sembra essere attualmente in corso.

Eruzione Etna, aeroporto Catania chiuso per cenere

Tramite i propri account sui principali Social Media la Sac, che gestisce il Vincenzo Bellini, ha comunicato che l’aeroporto di Catania è attualmente chiuso a causa della cenere vulcanica derivante dall’eruzione dell’Etna ora in corso.

In dettaglio, sono stati chiusi i settori B2 e B3 e, come si legge sul post sulla pagina Facebook dell’aeroporto, tutti i voli sono stati sospesi. Interessati, dunque, sia gli arrivi che le partenze.

Etna, fontane di lava dal cratere Voragine

La Sac avvisa che i voli riprenderanno solamente alla conclusione del fenomeno eruttivo: si dovrà preventivamente procedere con la rimozione della cenere.

Aeroporto di Catania chiuso per cenere dell’Etna: indicazioni per i passeggeri

Il comunicato Facebook della Sac fornisce inoltre alcune indicazioni utili per i passeggeri. Infatti, con l’aeroporto di Catania attualmente chiuso a causa della cenere, molti voli potrebbero essere cancellati.

Altri, tuttavia, verranno dirottati su altri scali. La società ha quindi suggerito ai passeggeri di prendere contatti con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

In questo modo, in caso di dirottamento del volo su altro scalo, ci si potrà recare per tempo presso l’aeroporto corretto.

Voli in arrivo deviati su Palermo

Nel frattempo Gesap, società di gestione dello scalo, ha annunciato che diversi aerei in arrivo sono stati dirottati sull’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

Eruzione ancora in corso

L’eruzione dell’Etna che ha causato la chiusura dell’aeroporto di Catania per l’emissione di cenere vulcanica è ancora in corso.

Nella notte tra il 22 e il 23 luglio, enormi fontane di lava e un’intensa attività stromboliana si sono manifestate dalla Voragine, mentre l’attività sismica è aumentata. La situazione è attualmente monitorata dell’Ingv – Osservatorio Etneo di Catania, che aveva già previsto la dispersione di cenere vulcanica in direzione Est-Sud-Est.

Quello attualmente in corso è l’ennesimo evento eruttivo delle ultime settimane. Già lo scorso 15 luglio si è registrata una forte attività dell’Etna, con fontane di lava e conseguente emissione di cenere vulcanica.