Vipere a Pont Canavese vicino a Torino, vietato camminare con sandali o a piedi nudi: l'ordinanza del sindaco

È allarme a Pont Canavese, in provincia di Torino per la presenza di vipere: la situazione ha portato il sindaco a firmare un’ordinanza per consigliare ai cittadini cosa indossare per non imbattersi in spiacevoli incidenti. Nonostante la portata della notizia, le vipere non sono una rarità in Italia. Il rettile predilige le zone soleggiate e calde, e l’estate 2024 si sta manifestando particolarmente torrida. Soprattutto, il loro proliferare è dovuto alle insistenti piogge che, in effetti, recentemente hanno colpito il Piemonte.

Allarme vipere a Pont Canavese

A Pont Canavese è emergenza per un’eccessiva presenza di vipere. Per questo motivo nel piccolo borgo della Valle dell’Orco il primo cittadino, Paolo Coppo, ha reso pubblica un’ordinanza semplificata con un’infografica sui social, sia per mettere in guardia i residenti sia per consigliare loro come comportarsi.

Secondo le fonti locali, recentemente sarebbero stati segnalati numerosi avvistamenti. Come detto in apertura, le piogge intense che hanno colpito il nord Italia dall’inizio dell’estate, anche in Piemonte, avrebbero favorito il proliferare delle vipere anche a causa del territorio reso particolarmente umido dalle precipitazioni.

I cittadini maggiormente in pericolo, quindi, sono i bambini e le persone fragili. Il morso della vipera, infatti, può essere pericoloso in quanto veicola un veleno.

Il Comune di Pont Canavese ha anche pubblicato delle linee guida su come comportarsi in caso di attacco.

L’ordinanza del sindaco

Il sindaco Paolo Coppo consiglia a “chi frequenta sentieri, luoghi di campagna” e aree “in prossimità di corsi d’acqua” di prestare la massima attenzione.

Per questo il Comune consiglia di “indossare calzini spessi” o “scarpe alte“. Sono altamente sconsigliati i sandali e si dimostra pericoloso muoversi a piedi nudi.

Cosa fare in caso di morso

Infine, il Comune scrive che “nel malaugurato caso di morsicatura si deve tempestivamente contattare i servizi di emergenza, 118 o 112“. È sempre fondamentale mantenere la calma in quanto lo stato di agitazione potrebbe accelerare la diffusione del veleno nel sangue.

Come già detto, il morso della vipera può essere pericoloso soprattutto per bambini e persone fragili, ma allo stesso tempo è pericoloso per tutti.

Il veleno

Una vipera si riconosce per la caratteristica forma triangolare e appuntita della testa, per il corpo tozzo e la coda corta. Soprattutto, la vipera ha le pupille sempre verticali.

La vipera, ai lati della testa, è dotata di una ghiandola che produce un veleno a base di acqua, albumine di elevata tossicità e proteine enzimatiche.

L’iniezione del veleno è favorita dalle forme delle zanne, particolarmente appuntite e per questo motivo in grado di penetrare la carne.