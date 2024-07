Possibile terza guerra mondiale entro il 2027, la previsione del capo dell'esercito britannico Sir Roly Walker

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lo spettro di una possibile Terza guerra mondiale aleggia anche nei discorsi ufficiali del nuovo capo dell’esercito britannico, sir Roly Walker. In particolare, durante il suo primo discorso pubblico, il generale ha auspicato l’acquisizione di forze e armi intelligenti entro il 2027. In questo modo, entro il prossimo triennio, l’Inghilterra potrà riacquisire credibilità e rispondere adeguatamente in caso di conflitti estesi.

Terza guerra mondiale: l’allarme del capo dell’esercito britannico

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Roly Walker, nuovo capo dell’esercito britannico, ha utilizzato parole forti durante il suo primo discorso ufficiale presso il Royal United Services Institute, tenutosi il 23 luglio.

L’esercito britannico deve essere preparato ad affrontare una possibile Terza guerra mondiale: entro il 2027, la Cina potrebbe attaccare Taiwan, ampliando il conflitto.

A minacciare la stabilità e a rendere concreto lo spettro di un conflitto mondiale è soprattutto la stretta connessione tra Russia, Cina, Corea del Nord e Iran.

Per questo, secondo il capo dell’esercito Walker, il Regno Unito ha il dover di prepararsi, ed ha tre anni di tempo.

Terza guerra mondiale, il discorso di Roly Walker e le implicazioni per il Regno Unito

Ad ogni modo, secondo quanto emerso dal discorso di Roly Walker, il Regno Unito sembra avere abbastanza tempo per prepararsi ad una possibile Terza Guerra Mondiale.

Al momento, le forze terresti dell’esercito britannico contano 72.000 uomini: entro il 2027, tale numero dovrà essere ampliato. Bisognerà cioè procurarsi una sorta di deterrente.

Un possibile conflitto di portata mondiale non è ovviamente ancora certo, e poter disporre di forze da utilizzare come deterrente è fondamentale per far sì che il conflitto non si espanda.

Il futuro della Difesa britannica

E non è solamente il possibile attacco della Cina al Taiwan a rendere la Terza guerra mondiale una terribile ma possibile ipotesi. Entro il 2027, la Russia si avvierà al riarmo, e si temono ritorsioni nei confronti di Paesi che hanno sostenuto l’Ucraina.

Per tale ragione, il nuovo capo dell’esercito britannico Roly Walker intende dotare i suoi uomini armi intelligenti, quali droni e missili a più testate.

In ogni caso, la Difesa britannica dovrà fare i conti con le condizioni delle proprie finanze, a causa delle quali il Regno Unito rischia di ridurre la propria presenza progetti internazionali, primo fra tutti il progetto sul caccia Tempest sviluppato con Italia e Giappone.