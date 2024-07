Ilaria Partipilo ancora presidente di Gioventù Nazionale in Puglia dopo l'inchiesta di Fanpage: FdI immobile

Molto rumore per nulla. Ancora nessun provvedimento per la presidente provinciale di Bari Gioventù Nazionale, Ilaria Partipilo, nonostante le foto di svastiche, croci celtiche, espressioni antisemite e insulti contro persone con disabilità, condivise con i compagni di movimento. A settimane dall’esplosione del caso scoperchiato dall’inchiesta di Fanpage, sulle frasi e i gesti fascisti, nazisti e razzisti nelle chat e nei raduni dell’associazione giovanile di Fratelli d’Italia, la 24enne mantiene ancora il suo ruolo.

L’intervento promesso da Fdi

Come riportato dall’edizione barese di La Repubblica, la responsabile locale di Gioventù Nazionale sarebbe ancora al suo posto, malgrado le rassicurazioni del responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, di cui Partipilo sarebbe anche una collaboratrice.

All’indomani dell’inchiesta di Fanpage, infatti, il deputato aveva garantito che il partito sarebbe “intervenuto con grande fermezza nei confronti dei responsabili”. Ma a circa un mese di distanza dall’esplosione dello scandalo, non si ha ancora notizia di provvedimenti disciplinari.

Chi è Ilaria Partipilo

Ilaria Partipilo, tra le figure al centro dell’inchiesta sulle conversazioni e gli incontri di carattere fascista e razzista, ha respinto finora ogni richiesta di contatto con la stampa e, da quando sono emerse, tre le altre, le frasi in cui definiva “menomate” le persone affette dalla sindrome di Down, ha interrotto qualsiasi attività sulle proprie pagine social.

La 24enne di Conversano, in provincia di Bari, ad oggi non avrebbe mai presentato le dimissioni e sarebbe ancora a capo della sezione provinciale di Gioventù Nazionale.

Secondo quanto riportato da uno dei testimoni dell’inchiesta, un ex militante del gruppo giovanile di FdI, “si è sempre circondata di componenti più estremisti. Fanno i saluti romani oltre a battute razziali di tutti i tipi. Sono raccapriccianti, sono degli estremisti”.

L’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale

Passato il polverone politico scaturito dall’inchiesta di Fanpage, le attività di Gioventù Nazionale in Puglia sarebbero tornate alla normalità e nulla sarebbe cambiato nemmeno per i rappresentati del movimento che fanno parte degli organi dell’Ateneo di Bari Aldo Moro.

Come riferisce il Corriere della Sera, gli esponenti dell’ala giovanile di Fdi avrebbero anche respinto un documento presentato nel consiglio degli studenti, il cui contenuto aveva come obiettivo la condanna sia di Gioventù Nazionale che di Azione Universitaria. “Fa rabbrividire immaginare che, negli organi di rappresentanza, possa esservi spazio per chi opera e/o ha legami con soggetti che hanno espresso elogi al regime fascista e a noti esponenti dello stragismo nero italiano” scrivono in una nota i colleghi di sinistra Link Bari e studenti indipendenti.