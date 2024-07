Insulti social a Vladimir Luxuria per la foto in bikini in spiaggia, la risposta spiazza gli hater

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Insulti social a Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare ha risposto agli hater, che hanno commentato una sua foto in bikini condivisa dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi sul proprio profilo Instagram, pubblicandone un’altra.

Gli insulti social a Vladimir Luxuria

Il 23 luglio l’ex parlamentare e conduttrice del programma l’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha pubblicato una foto in bikini dalla Sardegna per pubblicizzare il proprio show “Stasera ve le canto”.

Nei commenti però è arrivata un’ondata di insulti riguardanti soprattutto il suo aspetto fisico.

“Che paura, né carne né pesce”, “Mi fa impressione” o “Decadenza totale, un uomo travestito da donna merita solo compassione”. “Vergognati”, invece, in alcune esternazioni scritte dagli hater.

Vladimir Luxuria è una donna transgender, la prima ad essere eletta in Parlamento in uno Stato europeo, nel 2006, quando entrò alla Camera dei deputati tra le file della coalizione di centrosinistra dell’Unione.

La risposta dell’ex parlamentare

Dopo gli insulti nei commenti sotto alla foto pubblicata su Instagram, Vladimir Luxuria ha risposto agli hater direttamente sullo stesso social, pubblicando il giorno successivo un’altra fotografia in bikini dalle spiagge della Sardegna.

Nella descrizione della nuova fotografia della conduttrice era presente anche un messaggio diretto a chi aveva commentato con insulti il post del giorno precedente.

“La dedico agli haters, gli sfigati e i frustrati dei social: fatevi una vita” ha scritto la prossima conduttrice dell’Isola del Famosi, rivolgendosi direttamente a che l’aveva insultata.

L’intervista di Vladimir Luxuria sugli insulti

Oltre alla foto, Vladimir Luxuria ha risposto ai commenti anche con un’intervista pubblicata sull’edizione cartacea del quotidiano il Corriere della Sera, corredata da un’altra foto dell’ex parlamentare in bikini.

“Ma perché dovrei perdere tempo ed energie con questi sfigati? Sono in Sardegna, in un posto bellissimo, davanti a un mare turchese. Guardi, se non mi avessero avvisata non me ne sarei accorta” ha dichiarato l’ex parlamentare.

Alla domanda su un’eventuale legge contro i reati d’odio, Luxuria risponde: “Sinceramente non mi fa gioire sapere che una persona si fa qualche mese in più in carcere per un reato di odio. Invece quello che manca davvero sono le campagne di sensibilizzazione all’inclusione e al rispetto.“