Studenti di seconda media inseguono prof e le lanciano un sasso fuori da una scuola di Parma: la denuncia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ennesimo grave caso di aggressione nei confronti di un docente. Alcuni studenti di una scuola media di Parma, dopo aver insultato la loro professoressa, l’hanno seguiao fuori dalla struttura e minacciata con un sasso. L’intento evidente, secondo i testimoni dell’aggressione, era quella di ferirla con le pietre, ma fortunatamente la donna è riuscita a schivare i colpi. Confermata la denuncia nei confronti dei giovani da parte della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza.

Prof inseguita da studenti

Una professoressa di scuola media è stata aggredita dentro e fuori scuola. È successo a Parma, dove alcuni studenti se la sono presa con la propria insegnante. A darne notizia la Gilda degli insegnanti di Parma e Piacenza, che ha denunciato la preoccupante aggressione.

Un episodio grave (che si somma ad altri, come quello del professore colpito con una testata), soprattutto considerando la giovane età degli studenti coinvolti. La dinamica vede prima gli insulti verbali durante la lezione e poi fuori da scuola (un caso che ricorda il docente pedinato prima dell’aggressione a Varese) a, dove si è passati sul piano fisico. La docente si è subito diretta presso la questura per denunciare quanto accaduto.

Fonte foto: Tuttocittà.it Aggressione fuori scuola a Parma: docente schiva sassi lanciati da studenti delle medie

Lanciati sassi fuori dalla scuola

Il gruppo di studenti aveva iniziato a importunare la docente già durante la lezione (a Bologna invece uno studente delle medie aveva portato una pistola in classe). Numerosi gli insulti contro di lei, proseguiti poi fuori dalla scuola media del quartiere Montanara di Parma.

Fuori dalla struttura però gli insulti sono stati accompagnati da minaccia fisica. I giovani hanno preso in mano dei sassi e hanno tentato di ferire l’insegnante con questi. La donna è riuscita a schivarli e a mettersi al sicuro. In seguito li ha denunciati.

Denunciati gli studenti delle medie

Gli studenti delle medie sono stati ufficialmente denunciati e in caso di procedimenti penali l’associazione Gilda potrebbe costituirsi parte civile. Salvatore Pizzo, coordinatore della Gilda degli Insegnanti di Parma e Piacenza, ha commentato l’accaduto: “Ha formalizzato ai competenti uffici dell’Amministrazione Scolastica la richiesta di essere patrocinata dall’Avvocatura dello Stato, non solo per i profili penali ma anche per la responsabilità civile a carico dei soggetti responsabili delle azioni dei loro figli”.

Dopo i recenti casi di aggressione, al Senato è arrivato il disegno di legge per incrementare le pene contro chi aggredisce gli insegnanti. Oltre alle misure punitive, la legge punta a percorsi formativi di sensibilizzazione e mira a istituire una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.