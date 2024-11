Violenza sessuale a Trabia, offre un passaggio a una donna e poi la stupra in casa: minacciata con un coltello

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un cittadino bengalese di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Termini Imerese con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’uomo avrebbe offerto un passaggio a una giovane donna straniera per poi condurla nella propria abitazione e aggredirla sotto la minaccia di un coltello. Il fatto è accaduto a Trabia, Comune della città metropolitana di Palermo.

Violenza a Trabia

La vicenda è avvenuta venerdì scorso, quando la vittima, una giovane donna straniera, stava rientrando dal lavoro in treno. Arrivata alla stazione ferroviaria di Trabia, era in attesa di un conoscente per essere accompagnata a casa.

Secondo quanto denunciato, il 39enne l’avrebbe avvicinata sostenendo di conoscere persone comuni e offrendosi di darle un passaggio con la propria auto. Durante il tragitto, però, l’uomo avrebbe deviato dal percorso previsto, portandola con un pretesto presso la propria abitazione.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Denunciato 39enne per violenza sessuale a Trabia

Una volta arrivati, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 39enne l’avrebbe costretta a scendere dal mezzo, trascinandola con forza dentro casa. Qui, sotto la minaccia di un coltello, l’avrebbe aggredita e costretta a subire violenze sessuali.

Il racconto della vittima

La giovane donna è riuscita a scappare dopo l’aggressione e a chiedere aiuto nei pressi dell’abitazione. Una volta soccorsa dal personale sanitario, ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, sono state condotte con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Grazie alle immagini raccolte, i Carabinieri hanno identificato il responsabile e individuato la sua abitazione. Una perquisizione ha portato al ritrovamento di tracce e oggetti considerati rilevanti per il caso.

L’arresto del 39enne

Le autorità hanno agito rapidamente per evitare il rischio di fuga. La Procura ha emesso un decreto di fermo per violenza sessuale aggravata, che è stato eseguito in meno di 24 ore.

Il 39enne è stato trasferito nel carcere “A. Burrafato” di Termini Imerese, dove rimarrà in attesa di ulteriori sviluppi. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, considerando la gravità delle accuse e il pericolo per la comunità.

Negli ultimi giorni sono in aumento le notizie in merito a violenze di tipo sessuale. Il mese di novembre, con la giornata dedicata alla lotta contro la violenza di genere, ha spinto molte a parlare, come per il caso Ghio.