Colpisce il professore con una testata ad Arbus in Sardegna: il docente aggredito aveva rimproverato il figlio

Un professore è stato aggredito dal padre di uno dei suoi studenti nei corridoi della scuola. È accaduto ad Arbus, in Sardegna, dove il genitore si è scagliato contro il docente e lo ha colpito con una testata. Il motivo? Avrebbe rimproverato il figlio per il suo comportamento in classe.

L’episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 6 novembre in una scuola di Arbus, nella provincia del sud Sardegna. Come riporta Ansa, i protagonisti della vicenda sono un professore di matematica di 56 anni, uno dei suoi studenti di 16 anni e il padre di quest’ultimo, 53 anni.

Il 53enne avrebbe affrontato il professore a scuola e l’avrebbe aggredito colpendolo con un testata al volto. Sarebbe quindi nata una colluttazione, terminata solo con l’arrivo dei carabinieri che hanno separato i due.

Cosa è successo

Secondo quanto riferisce La Nuova Sardegna, alla base dell’aggressione, avvenuta all’interno dell’istituto alberghiero di Arbus, ci sarebbero i rimproveri dell’insegnante ad uno dei suoi studenti.

Il 16enne sarebbe stato rimproverato dal professore per il suo atteggiamento in classe, perché disturbava la lezione. Ci sarebbe stata una lite fra i due, il ragazzino avrebbe risposto al rimprovero e insultato l’insegnante, per poi fuggire dall’aula.

Lo studente avrebbe chiamato al telefono il padre, raccontandogli dello scontro verbale con il professore. Il genitore è corso a scuola e ha affrontato nel corridoio l’insegnante, con cui ha avuto un alterco. Il padre sarebbe passato dalle parole ai fatti colpendo al volto il docente con una testata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno sedato la rissa, e il 118. Sia il professore che il genitore sono finiti al pronto soccorso all’ospedale di San Gavino.

Il padre rischia una denuncia

I carabinieri della Compagnia di Villacidro che sono intervenuti hanno raccolto le versioni di quanto accaduto dai protagonisti della vicenda e dal personale della scuola.

Per il momento non è stata presentata nessuna querela di parte, i militari stanno valutando se sporgere denuncia contro il padre dello studente per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.