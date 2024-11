Chi è lo chef Simone Rugiati, da La Prova del Cuoco e Pechino Express alla denuncia per la lite col coltello

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Lo chef Simone Rugiati è stato denunciato per aver minacciato con un coltello da cucina i vicini all’esterno del suo locale, il Food Loft in zona Chinatown, a Milano. Alcuni residenti della zona hanno immortalato il cuoco, noto volto televisivo, mentre, brandendo l’arma, inveiva contro gli abitanti dell’edificio sito di fronte al suo ristorante. Protagonista in tv in programmi culinari e non, ecco il suo profilo.

Chi è lo chef Simone Rugiati

Simone Rugiati è uno degli chef più noti in Italia: merito del suo lavoro da cuoco ma anche delle sue frequenti ospitate in diverse trasmissioni.

È stato, tra le altre cose, anche presentatore, scrittore e concorrente in numerosi reality.

La formazione e l’exploit

È nato il 24 maggio 1981 a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, anche se è originario di Empoli. Ha 43 anni.

Si è formato in Italia e all’estero, prima di iniziare a lavorare come commis in diversi ristoranti toscani. La notorietà arriva nel 2002 con il debutto in tv ne “La prova del cuoco” su Rai Uno. Rugiati è stato ospite fisso della trasmissione condotta da Antonella Clerici per anni, fino al 2009.

Si era diplomato all’istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme ed era diventato chef del gruppo editoriale “Hobby & Food” di Parma. Ha avuto diverse esperienze nell’editoria. Ha diretto la rivista “La mia cucina” e lavorato per “Buon appetito” e “Mangiar sano”.

Dall’editoria alla tv

Dopo il successo su Rai Uno, Rugiati ha condotto programmi su La7 e Gambero Rosso Channel, come “Cuochi&fiamme” e “Nudo e crudo”.

È stato anche impegnato in un progetto no profit in Kenya contro la malnutrizione.

Affermatosi come volto televisivo, è passato dal mondo della cucina a quello dello spettacolo tout court.

I trascorsi in tv e la vita privata

Lo chef infatti è stato concorrente nel 2010 della settima edizione del reality show “L’Isola dei Famosi”. Due anni dopo bissa con “Pechino Express”. Nel 2016 il passaggio alla conduzione: affianca Belen Rodriguez nella guida di “Tu sì que vales”.

Simone Rugiati è stato anche protagonista di numerosi gossip sulla sua vita privata. Ha avuto una lunga relazione con Claudia Motta, anche lei partecipante de “L’Isola dei Famosi”. Altre donne che sono state a lui legate sono la giornalista Monica Somma, le modelle Malvina Seferi e Carla Cruz e la ex concorrente di Miss Italia, Ahlam El Brinis.

Nella serata di giovedì 28 novembre l’episodio per il quale è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. L’uomo infatti ha lasciato il suo locale, il Food Loft, in via Signorelli, per spostarsi all’esterno dove ha iniziato a inveire contro gli abitanti dello stabile di fronte, minacciandoli con un coltello. Secondo le prime ricostruzioni, le tensioni sarebbero nate a causa del rumore proveniente dal locale che avrebbe infastidito gli abitanti della zona. L’arma è stata sequestrata e alle forze dell’ordine è stato anche mostrato un video nel quale lo si vede urlare contro i vicini: “Scendete tutti”, avrebbe detto.