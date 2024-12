Marco Magrin trovato morto in garage a Treviso dopo lo sfratto da casa, le cause della morte del 53enne

Un dramma silenzioso si è consumato a Treviso, dove Marco Magrin, 53 anni, è stato trovato senza vita nel garage in cui si era rifugiato dopo essere stato sfrattato dall’appartamento che occupava. L’uomo, originario di Santa Giustina in Colle (Padova), lavorava regolarmente in una ditta locale, ma il suo stipendio non era sufficiente per coprire l’affitto. Nonostante gli sforzi per trovare una nuova abitazione attraverso annunci sui social, nessuna risposta concreta era arrivata.

Marco Magrin morto in un garage

Come riporta Ansa, Magrin viveva ormai da oltre un mese nel garage della stessa palazzina da cui era stato sfrattato, a Treviso, nascondendo la sua difficile situazione per pudore e orgoglio.

Lunedì 2 dicembre, colleghi e conoscenti, preoccupati per la sua assenza dai luoghi abituali, hanno allertato i soccorsi.

I vigili del fuoco lo hanno trovato senza vita, vestito con un giubbotto pesante e un berretto, nel tentativo di proteggersi dal freddo pungente.

Secondo i primi accertamenti, il freddo intenso potrebbe aver aggravato una condizione cardiaca preesistente, causando un infarto che lo ha stroncato mentre dormiva.

Il commento del sindaco di Treviso

Il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha espresso profonda tristezza per l’accaduto, sottolineando come tragedie del genere possano essere prevenute con una rete di solidarietà più efficace.

“È una storia che fa riflettere. Purtroppo Marco non ha trovato il coraggio di chiedere aiuto, ma a Treviso ci sono istituzioni pronte a tendere una mano” ha dichiarato il primo cittadino.

Conte ha poi invitato la comunità a rimanere vigile di fronte ai segnali di disagio, affinché nessuno si senta lasciato solo.

Il precedente

Il caso di Marco Magrin non è purtroppo isolato. Nel 2023 un episodio simile aveva colpito Treviso: un giovane cittadino indiano, rifugiatosi in un garage pubblico durante l’inverno, era morto per un infarto causato dal gelo.

Questo ennesimo dramma sociale mette in luce le difficoltà crescenti legate al caro affitti e alle precarie condizioni di vita di molte persone, anche di quelle che, come Magrin, conducono una vita apparentemente normale.

Dopo il ritrovamento del corpo, la salma è stata affidata ai familiari per i funerali, che si svolgeranno il 4 dicembre a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova.