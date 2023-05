Studentessa di 24 anni trovata morta in bagno a Macerata: l'allarme è stato lanciato dalla coinquilina

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ha i contorni del mistero la morte di una giovane ragazza di 24 anni, trovata senza vita nel suo appartamento a Macerata. A dare l’allarme è stata la coinquilina: non sono ancora chiare le cause del decesso.

La 24enne è stata trovata nel bagno di casa a Macerata

Stando a quanto riportato dai media locali tutto è accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio 2023, in un appartamento di via Severini, a Macerata nelle Marche.

Qui, secondo le prime ricostruzioni, è stata trovata morta una studentessa di 24 anni la cui identità non è stata ancora rivelata.

La via di Macerata dove è stata ritrovata senza vita la studentessa di 24 anni

Era nel bagno per una doccia e sarebbe stata trovata dalla coinquilina riversa sul pavimento. La stessa, che era appena rincasata, ha immediatamente lanciato l’allarme.

Non ci sarebbero segni di evidente violenza sul corpo

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia di Macerata, ma purtroppo per la 24enne non c’è stato nulla da fare.

Sono arrivati anche i militari del nucleo operativo per iniziare i primi rilievi. Al momento, infatti, la morte della studentessa è un vero mistero.

È stato riportato infatti che non sarebbero stati trovati evidenti segni di violenza sul suo corpo. Per questo, ogni ipotesi è al momento al vaglio degli inquirenti, che dovranno far luce sulle cause del decesso della giovanissima.

A Sassari è giallo per la morte di un 54enne

Il tragedia della 24enne di via Severini è ancora avvolta dal mistero, così come un altro ritrovamento emerso nella giornata di oggi. A Sassari, in Sardegna, un 54enne è stato trovato morto in casa.

Anche in questo caso è giallo sulle cause: la sua morte risalirebbe a molti giorni fa, perché il corpo ritrovato sull’uscio di casa era in evidente stato di decomposizione. Viveva da solo e nessuno si sarebbe accorto della sua prolungata assenza.

A rendere ancora più tragica la vicenda, il fatto che in casa è stato trovato morto di stenti anche il cane dell’uomo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni agricoltori che non lo vedevano da molto, troppo tempo.