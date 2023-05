Trovato morto in casa a Sassari dopo giorni: giallo sul decesso di un 54enne, morto di stenti anche il cane

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Potrebbe trattarsi dell’ennesima tragedia della solitudine quanto successo a Sassari negli scorsi giorni, dove un uomo di 54 anni e il suo cane sono stati trovati privi di vita dopo giorni. L’uomo, un agricoltore della zona, è stato trovato morto nel suo casolare e il corpo era in evidente stato di decomposizione. Sul posto, in località La Crucca, sono intervenuti gli uomini dell’arma per tutti i rilievi del caso.

Morto in casa, corpo scoperto dopo giorni

La terribile tragedia si sarebbe consumata giorni fa, ma soltanto sabato è stata scoperta. L’uomo, 54 anni, viveva da solo col suo cane e nessuno si sarebbe accorto della sua assenza prolungata.

Soltanto qualche giorno fa alcuni agricoltori della zona si erano insospettiti e avevano richiesto l’intervento dei carabinieri per cercare di capire che fine avesse fatto quell’uomo che ogni tanto si faceva vedere in zona col suo compagno di vita, un cane che lo seguiva ovunque.

All’arrivo degli uomini dell’arma nel casolare in campagna a Sassari la macabra scoperta, col corpo dell’uomo rivenuto sull’uscio dell’abitazione e in evidente stato di decomposizione.

Cane morto di stenti

All’arrivo sul posto, gli uomini dell’arma hanno assistito anche a un’altra macabra scena. A pochi passi dal corpo del 54enne, infatti, giaceva anche quello del cane.

Secondo quanto ricostruito, infatti, sembrerebbe che l’animale sia morto di stenti, senza né cibo né acqua per giorni. Il cane è stato ritrovato a pochi passi dall’uomo, come se l’avesse vegliato nei giorni successivi alla sua morte.

Le indagini sulla morte

Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e prendere in consegna la salma per tutti i rilievi del caso. Ad un primo esame sembrerebbe che la morte sia stata naturale, con malore che potrebbe essere stato fatale al 54enne.

Sul corpo dell’uomo pare non siano stati individuati segni evidenti di violenza, ma la magistratura ha comunque disposto l’autopsia, che sarà svolta in settimana presso l’Istituito di Medicina Legale di Sassari, per chiarire le cause della morte e soprattutto da quanti giorni l’uomo si trovava a casa privo di vita.