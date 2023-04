Uomo trovato morto a Fonzaso vicino Belluno: forse è suicidio, l'anziano padre era morto durante una lite

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un doppio lutto funesta la piccola comunità di Fonzaso, comune in provincia di Belluno, a ovest di Feltre: un anziano muore durante una lite domestica. Il figlio assiste al malore del padre e scappa di casa scomparendo per due giorni. Poi trovano morto anche lui. Un’ipotesi è che possa essersi suicidato per il senso di colpa.

Uomo muore in casa a Fonzaso

Il primo decesso è avvenuto nella giornata di martedì 25 aprile. Secondo la ricostruzione della stampa, un uomo di 80 anni è stato colto da infarto a casa ed è stramazzato a terra di fronte alla moglie e al figlio di 50 anni, forse durante un litigio domestico.

Il figlio scappa di casa

Mentre la donna chiamava il 118, il figlio sarebbe uscito di casa di corsa in stato di choc. Una volta giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano.

Fonte foto: Tuttocittà Nel cerchio rosso la posizione di Fonzaso, comune di 3.010 abitanti nella provincia di Belluno.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Feltre i quali, dopo una rapida indagine, anno certificato la morte per cause naturali e hanno restituito la salma alla vedova per le esequie.

Dell’unico figlio della coppia, intanto, nessuna notizia. I carabinieri hanno considerano la sparizione un allontanamento volontario, ma gli amici hanno deciso di battere a tappeto le campagne e i boschi.

Trovato morto anche il figlio

Dopo 48 ore di apprensione è arrivata una drammatica notizia: giovedì 27 aprile un escursionista si è imbattuto casualmente nel cadavere di un uomo di mezza età caduto in un dirupo in località Pedasalto, proprio nei pressi di casa. Questa la versione raccontata, fra gli altri, anche dal ‘Messaggero’.

La salma è stata recuperata dal soccorso alpino. “I soccorritori hanno raggiunto il luogo indicato alla base di un dirupo dove era caduto – ha spiegato il soccorso alpino in una nota – lungo un sentierino di accesso alla condotta dell’acqua, hanno ricomposto e imbarellato la salma per poi trasportarla al carro funebre”.

I carabinieri ritengono che si tratti di suicidio e hanno già restituito il corpo all’anziana madre per il doppio funerale.