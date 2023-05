Donna trovata morta sulla spiaggia Passoscuro di Fiumicino: la vittima al momento non ha un nome

Drammatico ritrovamento nella mattina del Primo maggio sulla spiaggia di Fiumicino: il mare ha restituito il corpo di una donna. Ora si indaga per ricostruirne l’identità e le circostanze correlate al decesso.

Trovato cadavere a Fiumicino

A segnalare la presenza del corpo sulla spiaggia di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino, una telefonata giunta al numero unico per le emergenze alle 7:45. La telefonata è stata dirottata alla sala operativa della Capitaneria di Civitavecchia.

Arrivate sul posto le forze dell’ordine hanno trovato il corpo di una donna di etnia caucasica e dall’apparente età di 40-45 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it La spiaggia di Passoscuro si trova nella zona nord del litorale di Fiumicino, poco prima di Marina di San Nicola, frazione di Ladispoli.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli operatori della Capitaneria di Porto di Roma e i sanitari del 118. Accertati i fatti è stata chiamata anche la polizia scientifica.

Il corpo era privo di documenti o effetti personali e aveva indosso una camicetta, dei leggins e una giacca a vento.

Disposta l’autopsia sulla salma

Dalle prime informazioni sono state confermate tracce di permanenza in acqua. Disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso e per capire se la morte sia avvenuta per annegamento o se il corpo, ormai privo di vita, sia stato gettato in mare in un secondo momento.

Subito dopo il ritrovamento la Capitaneria di porto ha disposto pattugliamenti in mare e sulla spiaggia alla ricerca di eventuali effetti personali.

Recenti casi di donne trovate morte sul lungomare

A metà aprile il cadavere di una donna è stato trovato nei pressi del lungomare di Posillipo, in un giardino dell’ex circolo delle Poste.

Anche in quel caso si è trattato di una salma dall’apparente età di 40-45 anni e priva di documenti e oggetti personali. Sul corpo nessun segno di violenza.

E a metà gennaio il cadavere di una donna è stato trovato in acqua sul lungomare di Bari all’altezza di largo Giannella. In quel caso si trattava di un’anziana sui 70 anni.