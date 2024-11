Neve a Londra, il video dei primi fiocchi ma anche disagi in tutto il Regno Unito: chiuse centinaia di scuole

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 19 novembre Londra si è svegliata con i primi fiocchi di neve della stagione. Il video della città ha fatto il giro del mondo, ma non sono mancate le criticità in tutto il Regno Unito, colpito da un’ondata di gelo che ha causato disagi ai trasporti e ha comportato la chiusura di centinaia di scuole.

Londra sotto la neve

La prima neve della stagione è caduta a Londra e in tutto il Regno Unito.

Si tratta di un vero e proprio evento, dato che la City non vedeva i fiocchi già a novembre da 14 anni.

Fonte foto: Getty

Ondata di gelo e freddo nel Regno Unito

Secondo quanto riferito dall’Ansa, anche altre parti del Regno Unito sono state colpite da un’ondata di neve e ghiaccio che ha causato i primi disagi nei trasporti e la chiusura di un centinaio di scuole nel Galles e nel Lincolnshire.

Diramata l’allerta meteo in diverse zone:

nord della Scozia

Inghilterra settentrionale

Irlanda del Nord

Midlands

nord-est del Galles

La previsioni degli esperti è che possano cadere, nelle prossime ore, fino a 20 centimetri di neve.

Temperature in calo vertiginoso, già scese a -8 gradi in una località delle Highlands.

Sui media del Regno non si contano quasi più le immagini di città e villaggi innevati, in particolare a nord, e di veicoli bloccati per il ghiaccio.

Le autorità hanno avvertito automobilisti e pendolari di informarsi prima di partire: c’è il rischio che le strade vengano chiuse e che i treni siano in ritardo.

La situazione, almeno dal punto di vista del freddo, non migliorerà nei prossimi giorni. Ci si aspettano temperature al di sotto della media stagionale da venerdì 22 novembre:

-2 gradi a Londra

-4 gradi a Birmingham

– 7 gradi nel nord del Regno Unito

Quando arriva la neve in Italia?

Fiocchi attesi anche a Parigi, Berlino e in Italia, secondo gli esperti di 3bMeteo.

Da giovedì 21 novembre, infatti, una tempesta di neve dovrebbe coinvolgere:

Piemonte

Lombardia (forse anche Milano)

(forse anche Milano) Emilia-Romagna

Veneto (con neve a Vicenza)

(con neve a Vicenza) Friuli-Venezia Giulia