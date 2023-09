Stoccate di Renzi a Salvini e Meloni, poi la battuta sul Pd e l'attacco a Conte per la presenza a Lampedusa

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Matteo Renzi non risparmia nessuno e lancia una stoccata a Matteo Salvini, Giorgia Meloni e al Partito democratico. Il tema al centro della discussione è la situazione a Lampedusa, fatto sul quale il leader di Italia Viva non perdona neanche Giuseppe Conte. Secondo Renzi il governo è allo sbando, più diviso del Pd e la presidente del Consiglio “sta perdendo la faccia”.

“Giorgia Meloni sta perdendo la faccia”

Sul tema dell’immigrazione, e non solo, “Giorgia Meloni sta perdendo la faccia”. Sono queste le parole di commento di Matteo Renzi in merito alle ultime mosse politiche della presidente del Consiglio. “Lei ha vinto le elezioni dicendo una cosa che non sta né in cielo né in terra: non hanno fatto il blocco navale, non hanno chiuso i porti, ma hanno chiuso gli occhi. Gli sbarchi si sono moltiplicati”, ha detto Renzi.

Le stoccate a Meloni non si fermano qui e in merito al ricevimento dal presidente americano Joe Biden, al quale la premier ha rinunciato per una pizza con la figlia, Renzi commenta: “Ai vertici internazionali se ti chiama il presidente Usa, ci si va. Ha sbagliato”.

Fonte foto: ANSA Matteo Renzi alla Festa Nazionale di Italia Viva presso il Castello di Santa Severa (17 settembre 2023)

Per Renzi il governo è diviso

Secondo Matteo Renzi il governo non solo appare diviso, ma lo è. Infatti da una parte c’è Giorgia Meloni che parla di immigrazione, il tutto con affianco la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen; dall’altra c’è Matteo Salvini.

Il vicepremier Matteo Salvini si è invece avvicinato a Marine Le Pen, che si è sempre dimostrata una sostenitrice del “no all’Europa”. La stessa Le Pen che, proprio durante la visita di Meloni a Lampedusa, è intervenuta sul palco di Pontida al raduno della Lega. Nel suo intervento lancia una frecciatina senza nomi, ma chiaramente indirizzata a Meloni e alla sua promessa non mantenuta di blocchi navali e tolleranza zero verso gli immigrati.

Battuta sul Pd e critica a Conte

Infine Renzi, nelle sue stoccate, non ha risparmiato una battuta al Pd e un commento su Conte. La battuta al Pd arriva ai margini del commento al governo e alla divisione Meloni-Salvini che sta vivendo, proprio come “le correnti del Pd”.

Di Giuseppe Conte a Lampedusa invece Renzi sottolinea l’ipocrisia. Secondo il leader di Italia Viva infatti “il campo largo Conte lo deve fare con la Lega, non con il Pd” perché è con i primi che ha permesso i decreti Sicurezza.