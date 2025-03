Giuseppe Conte da Fazio lancia la mobilitazione contro il riarmo Ue, su Grillo: "Se vuole parlarmi mi chiama"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giuseppe Conte non arretra sulla sua posizione riguardo l’Ucraina e lancia la mobilitazione del Movimento 5 stelle contro il riarmo, perché l’Europa ha “fallito”. Intervistato da Fabio Fazio, l’ex presidente del Consiglio ha annunciato la manifestazione contro il piano da 800 miliardi di Ursula Von der Leyen, affermando che sulla guerra l’Ue dovrà “rimettersi” a Trump. Poi la frecciata a Beppe Grillo.

La mobilitazione contro il riarmo

Ospite di Che Tempo Che Fa, Conte ha promosso la mobilitazione del M5S contro il riarmo Ue nella giornata di martedì 11 marzo, affermando anche che non parteciperà alla manifestazione organizzata dal giornalista Michele Serra per rilanciare i valori dell’Europa.

L’ex premier si è però direttamente rivolto alla firma di Repubblica, chiedendo di “definire meglio la piattaforma perché l’Europa delle istituzioni ufficiali sta andando verso il riarmo e io non posso esserci. Se lo precisi, ci saremo“.

Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte

Il fallimento dell’Ue sull’Ucraina

Conte ha ribadito di essere d’accordo con la segretaria del Pd, Elly Schlein, sulla necessità di una difesa comune europea, piuttosto di mettere in atto un piano di riarmo.

Per il leader del M5s nei negoziati sull’Ucraina l’Europa non conta più nulla e non ha altra scelta che affidarsi a Donald Trump, “sperando che, mi auguro, faticosamente e duramente tuteli l’interesse dell’Ucraina a quel tavolo, perché noi difendiamo l’Ucraina contro l’aggressione russa”.

“Trump ci sta sconvolgendo, sta dicendo cose anche molto inquietanti, però ha detto una cosa che sta sconvolgendo l’Europa: ha detto che pensare di battere militarmente la Russia è stata una follia. Io lo sto dicendo in tantissime intervista da tre anni“, ha rivendicato Conte.

"Il problema su questo punto è che l'Europa ha fallito completamente la strategia – ha aggiunto – I nostri governanti ci hanno fatto credere per tre anni che stavamo isolando la Russia e la Russia invece non è affatto isolata, i Brics sono cresciuti, ha addirittura rafforzato l'interscambio con la Cina, con il picco record di 240 miliardi. Ci hanno fatto credere che stava crollando l'economia russa, loro sono al +4,1%, noi al +0,7%, ci hanno fatto credere che stiamo vincendo militarmente, che la controffensiva sta funzionando. Non era vero, adesso siamo completamente disorientati e c'è una follia collettiva, un delirio".

Conte su Grillo

Nell’intervista sul Nove, Giuseppe Conte è poi tornato anche sulla burrascosa rottura con Beppe Grillo, spiegando di non aver mai più sentito il fondatore del M5s.

“Io non l’ho mai attaccato. Se mi vuole parlare mi chiama“, ha detto incalzato da Fabio Fazio, che ha poi ironizzato citando la canzone di Gaia a Sanremo: “Chiamo io, chiami tu…”. “La sentirò”, ha risposto Conte sorridendo.