Calin Georgescu fa ricorso per l'esclusione dalle elezioni in Romania, Renzi lo difende: "È uno scandalo"

L’esclusione di Calin Georgescu dalla corsa alle elezioni presidenziali in Romania del 4 maggio ha scatenato un acceso dibattito politico, anche fuori dai confini nazionali. Tra le voci critiche spicca quella di Matteo Renzi, che ha definito la decisione “uno scandalo totale”, sostenendo che la democrazia si difende nelle urne, non escludendo i candidati. Secondo il leader di Italia Viva, la decisione delle autorità romene è antidemocratica.

Calin Georgescu escluso dalle elezioni

Dopo la bocciatura della sua candidatura da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale, Georgescu ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale, convinto che il verdetto sia un colpo diretto alla democrazia.

Come riporta Ansa, l’estremista di destra, vicino a Mosca e noto per le sue posizioni anti-Nato, ha parlato ai suoi sostenitori invitandoli a mantenere la calma, evitando nuove proteste come quelle che, nella serata del 9 marzo, hanno portato a scontri con la polizia a Bucarest.

Cosa ne pensano Renzi e Musk

L’esclusione di Georgescu ha diviso l’opinione pubblica internazionale. Mentre la Commissione Europea si è limitata a un “no comment”, sottolineando che le elezioni sono una questione interna alla Romania, l’estrema destra europea ha criticato aspramente la decisione, parlando di un abuso politico.

Tra i sostenitori di Georgescu si è espresso Elon Musk, mentre negli Stati Uniti il vicepresidente JD Vance ha sollevato il caso alla Conferenza di Monaco, accusando l’Unione Europea di interferenze politiche.

Secondo Renzi un candidato non può essere “buttato fuori dalle elezioni”, perché chi lo fa “non è democratico”.

Il caso Romania e gli equilibri europei

L’importanza delle elezioni in Romania va oltre i confini nazionali. Il presidente del Paese ha un ruolo chiave nella politica estera, e una vittoria di Georgescu avrebbe potuto spostare Bucarest su posizioni più vicine a Mosca, come già accaduto con l’Ungheria di Viktor Orbán e la Slovacchia di Robert Fico.

Ora la decisione passa alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi entro mercoledì sera.

Se il ricorso di Georgescu verrà accolto, il candidato potrà tornare in corsa, riaprendo la partita elettorale.

Se invece l’esclusione verrà confermata, il rischio di nuove proteste e tensioni politiche in Romania resterà alto.