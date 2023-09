Meloni non parla al Consiglio di sicurezza Onu e salta la cena con Biden: avvistata in pizzeria a New York

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Ha preferito andare in pizzeria piuttosto che accettare l’invito al ricevimento del presidente Usa Joe Biden. E nello storico Consiglio di sicurezza Onu con il presidente ucraino Zelensky e il ministro degli Esteri russo Lavrov, per la prima volta dall’inizio della guerra, ha lasciato intervenire Antonio Tajani. Sta facendo discutere l’agenda di Giorgia Meloni che, al suo debutto al Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, ha scelto di saltare alcuni appuntamenti istituzionali.

La serata in pizzeria

Nella serata di mercoledì 20 settembre la premier è stata vista in una nota pizzeria italiana di New York, la ‘Ribalta’, insieme alla figlia Ginevra e al suo staff, mentre gli altri leader del mondo si incontravano nel consueto ricevimento organizzato dal padrone di casa Joe Biden.

Come riportato da ‘Repubblica’, la decisione era stata presa prima della partenza dall’Italia, tanto che nell’agenda privata del presidente del Consiglio era già segnata la ‘cena privata’ proprio nella sera del tradizionale evento della Casa Bianca a Manhattan, in cui vengono accolti i capi di Stato e i diplomatici arrivati negli Usa per partecipare al summit delle Nazioni Unite.

Fonte foto: ANSA La premier Giorgia Meloni fa selfie con gli italoamericani durante la cerimonia di deposizione della corona ai piedi della statua di Cristoforo Colombo a New York

L’assenza al Consiglio di Sicurezza

A saltare all’occhio è stato anche il mancato intervento di Meloni al Consiglio di sicurezza dedicato alla guerra in Ucraina, che ha visto per la prima volta sotto lo stesso tetto il duello a distanza tra il presidente Volodymir Zelensky e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Il presidente del Consiglio italiano ha deciso di non prendere parte al dibattito lasciando il compito al capo della Farnesina, Antonio Tajani, il quale alla domanda su dove fosse la premier ha risposto che “aveva dei bilaterali con presidenti dei Paesi africani, poiché il tema immigrazione è la nostra priorità”. Questione sulla quale, in risposta all’emergenza sbarchi di Lampedusa, Giorgia Meloni sta sviluppando insieme alla presidente della Commissione europea Von der Leyen un piano in 10 punti.

Impegni confermati anche dagli spin doctor di Palazzo Chigi: Giorgia Meloni ha rinunciato a parlare al Consiglio di sicurezza “per precauzione, perché ha degli incontri bilaterali che potevano coincidere”, hanno detto dallo staff, specificando che la premier ha partecipato alla prima parte del summit e ha avuto modo di sentire il discorso di Zelensky, con il quale ha avuto anche un incontro a margine.

Le spiegazioni

Secondo le spiegazioni della Presidenza del Consiglio italiana inoltre, il mancato intervento della premier alla dibattito sarebbe anche motivato da fatto che nessun leader pari grado dovrebbe intervenire nella riunione del Consiglio di sicurezza.

Infine, Palazzo Chigi assicura che dietro all’assenza dalla cena di gala organizzata dal presidente Biden non ci sarebbe nessun caso. Semplicemente, spiegano i collaboratori, Meloni ha incontrato faccia a faccia il Comander-in-chief negli ultimi mesi sia alla Casa Bianca che in India e “non aveva bisogno di mettersi in fila per avere un’altra photo opportunity“.