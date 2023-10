Stelle di David dipinte a Parigi nella notte sui muri di abitazioni e banche: aperta un'inchiesta

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Case, negozi e banche marchiati a Parigi con la Stella di David come durante il nazismo. Circa 60 simboli dell’ebraismo sono stati dipinti nella notte sui muri di diversi edifici del quattordicesimo arrondissement della capitale francese. Atti “ignobili e intollerabili” che suscitano “vergona e disgusto”, come li ha definiti la giunta parigina, che per bocca del vicesindaco Emmanuel Grégoire, ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia, mentre i magistrati hanno già avviato le indagini per rintracciare i responsabili.

L’inchiesta

Secondo quanto riferito all’emittente francese Bfmtv, la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per danneggiamento di beni privati, con l’aggravante di discriminazioni legate all’origine, alla razza, all’etnia o alla religione.

I simboli sono stati dipinti nella notte tra il 30 e il 31 ottobre in rue du Père-Corentin, rue de la Tombe-Issoire e all’incrocio della rue Saint-Yves. Altre indagini sono in corso per individuare gli autori di diverse stelle di David che avevano già fatto comparsa sulle facciate di abitazioni e negozi di persone di religione ebraica nei comuni di Saint-Ouen, Saint-Denis e Aubervilliers, nell’immediato hinterland parigino.

Le condanne

Dopo il ritrovamento di quattro stelle di David davanti ad una abitazione del comune di Saint-Ouen, il sindaco Karim Bouamrane, ha espresso “sostegno totale alla famiglia vittima di questi atti antisemiti e razzisti”.

“Non è un caso. È voluto. Ci designano: ‘Ci sono degli ebrei qui, potete attaccare”, ha detto una donna residente in una delle case marchiate, aggiungendo che la polizia le avrebbe chiesto di “chiudere gli scuri delle finestre, di togliere i nomi, di fare attenzione e di chiamare al minimo timore”.

Parole di condanna sono arrivata anche da Bruxelles: “La Commissione europea si oppone fermamente a tutti gli atti di antisemitismo, sono incompatibili con i valori dell’Ue e i principi fondamentali su cui l’Ue è fondata” ha detto un portavoce dell’esecutivo comunitario.

“È nostra responsabilità comune garantire che il nostro passato più oscuro non ritorni e dobbiamo proteggere la vita delle comunità ebraiche in Europa”, ha spiegato il portavoce, sottolinaendo che la Commissione “è in stretto contatto con gli Stati membri e le comunità ebraiche di tutta Europa, in particolare per quanto riguarda problemi e incidenti legati alla sicurezza”. L’Ue, ha aggiunto il portavoce, lavora con i governi “per garantire questa sicurezza, anche attraverso finanziamenti” comuni “per la protezione degli spazi pubblici e dei luoghi di culto”.

L’antisemitismo

Dall’attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, sono 819 gli atti antisemiti registrati in Francia, secondo quanto comunicato dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin: “Dispieghiamo di mezzi molto importanti per proteggere i francesi di confessione ebraica”, ha assicurato Darmanin ai microfoni di Bfmtv-Rmc.

Il ministro ha inoltre aggiunto che nel Paese sono stati effettuati ”414 fermi di polizia e gendarmeria per persone che compivano atti antisemiti“. Nella giornata di martedì 31 ottobre la metro della capitale è finita nel caos dopo che una donna a Parigi ha minacciato di farsi esplodere gridando “Allah Akbar”.