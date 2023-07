SONDAGGIO - La ministra del Turismo Daniela Santanchè al Senato per l'inchiesta su Visibilia: deve dimettersi?

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Daniela Santanchè è finita nel mirino delle opposizioni per l’inchiesta giornalistica di Report sulle sue società, tra cui Visibilia. Mercoledì 5 luglio la ministra del Turismo è attesa in Senato per riferire.

Ma cosa è successo? Visibilia è il gruppo che Daniela Santanchè ha fondato e di cui è rimasta come socia di maggioranza e amministratrice fino all’anno scorso. Adesso è al centro di una indagine della Procura di Milano per bancarotta e falso in bilancio, che non si dovrebbe chiudere prima della fine dell’estate. Ne ha parlato, appunto, Report in uno dei suoi servizi.

Al Senato, la ministra arriverà con una informativa, cui seguirà un dibattito – 5 minuti di intervento per gruppo – ma nessun voto. La maggioranza si prepara a fare quadrato – anche diversi deputati di Fratelli d’Italia sono attesi arrivare a Palazzo Madama per ascoltarla – così come già successo per gli altri casi a componenti dell’Esecutivo o dei partiti.

Nel frattempo si sono alzate le voci di chi si oppone al Governo, come la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha invocato le dimissioni di Daniela Santanchè.

Oltre ai membri della maggioranza, anche nei salotti politici della tv c’è stato chi ha difeso la ministra, come ad esempio il giornalista Paolo Mieli, che invece ha attaccato Il Fatto Quotidiano, che invece caldeggia le dimissioni dell’esponente di Fratelli d’Italia.

E voi che ne pensate? Daniela Santanchè dovrebbe dimettersi? Diteci la vostra partecipando al nostro sondaggio:

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.