Musk ritira la minaccia all'Ucraina su Starlink ma insulta il ministro polacco: Schlein chiede conto a Meloni

Elon Musk fa dietrofront sulla minaccia di togliere Starlink all’Ucraina, ma chiama “ometto” il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski che gli aveva replicato. Sul suo profilo X il miliardario ha prima dichiarato che gli Usa dovrebbero uscire dalla Nato e che senza il suo sistema satellitare Kiev “crollerebbe”. Parole che hanno spinto la segretaria del Pd Elly Schlein a chiedere conto a Giorgia Meloni sull’ipotesi di un accordo su Starlink dell’Italia.

Le minacce all’Ucraina su Starlink

La bufera attorno a Starlink è stata scatenata dal post con cui Musk ha fatto riferimento alla possibilità di “spegnere” Starlink all’Ucraina.

“Io ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento corpo a copro per l’Ucraina, il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Tutta la loro prima linea crollerebbe se lo spegnessi” si legge sul suo profilo X, sotto a un altro post con cui evocava sanzioni agli oligarchi ucraini come chiave per far finire la guerra.

“Mi disgustano anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente – ha aggiunto – chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso”.

L’offesa al ministro Polacco: “Stai zitto, ometto”

Di fronte alla minaccia di un ritiro del sistema satellitare dall’Ucraina, il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha replicato a Musk, sottolineando come sia il suo governo a pagare i servizi di Starlink per Kiev: “A parte l’etica di minacciare la vittima di un’aggressione, se SpaceX si dimostrerà un fornitore inaffidabile saremo costretti a cercare altri fornitori“, aveva scritto su X.

Nel confronto da milioni di like sui social si è subito intromesso il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, che risposto così al ministro polacco: “Semplicemente inventate cose. Nessuno ha minacciato di tagliare fuori l’Ucraina da Starlink. Ringraziate perché senza Starlink l’Ucraina avrebbe perso questa guerra molto tempo fa e i russi sarebbero al confine con la Polonia in questo momento”.

Affermazioni condivise da Musk che ha poi precisato di non volere spegnere Starlink, ma di affermare semplicemente che senza il suo sistema satellitare “le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio”.

A quel punto l’attacco senza mezzi termini contro Sikorski: “Stai zitto, ometto. Paghi una piccola parte del costo. E non c’è niente che possa sostituire Starlink”.

L’attacco di Schlein a Meloni

Le frasi su Starlink di Elon Musk hanno fatto saltare sulla sedia i partiti di opposizione italiani, con la segretaria del Pd Elly Schlein in prima linea nel chiedere conto alla premier sull’ipotesi di accordo del Governo per l’adozione del sistema satellitare del miliardario.

Un’eventualità rilanciata anche dal Financial Times, facendo riferimento soprattutto a un altro post di Musk: il miliardario ha affermato che “sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella“, difendendolo dalle accuse di utente, secondo cui il Capo dello Stato si starebbe mettendo di traverso su Starlink in Italia.

“Come fa Giorgia Meloni a voler consegnare le chiavi della sicurezza nazionale italiana a Musk, dopo le sue ultime gravissime parole?” ha chiesto Schlein, chiedendo al governo di cambiare “subito rotta e sul ddl Spazio non si faccia dettare la linea da Musk”.

Gli Usa fuori dalla Nato

La giornata frenetica di Elon Musk era iniziata, però, con un altro post non meno rilevante: riprendendo il post di con cui un utente chiedeva di “uscire dalla Nato ora”, il miliardario ha commentato “dovremmo veramente”.

“Non ha senso che l’America paghi la difesa dell’Europa” ha aggiunto il miliardari consigliere di Trump, sostenendo di fatto l’uscita degli Stati Uniti dall’Alleanza atlantica.