Musk minaccia l'Ucraina nella guerra contro la Russia per arrivare alla pace: "Senza Starlink crollerebbero"

Elon Musk è allineato con Donald Trump e per invocare lo stop immediato della guerra tra Ucraina e Russia, lancia una minaccia a Kiev: “Se spengo Starlink, l’Ucraina crolla”. Intanto gli Usa, negli ultimi giorni, hanno sospeso l’invio di aiuti militari al paese e hanno fermato la condivisione di informazioni di intelligence.

La minaccia di Musk all’Ucraina

Il magnate, pilastro dell’amministrazione del nuovo presidente americano, dall’inizio del conflitto ha messo a disposizione di Kiev il sistema satellitare Starlink. Se ora lo disattivasse, per le forze ucraine sarebbe un disastro.

“Io – ha scritto Elon Musk su X – ho letteralmente sfidato Putin a un combattimento uno contro uno sull’Ucraina. Il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. Se lo spegnessi, l’intera linea del fronte crollerebbe”.

Fonte foto: ANSA

“Mi disgustano anni di massacri in una situazione di stallo che l’Ucraina perderà inevitabilmente – ha poi aggiunto – chiunque abbia veramente a cuore la questione, rifletta veramente e capisca veramente, vuole che il tritacarne si fermi. Pace adesso”.

Cosa sta succedendo in Ucraina

Attualmente le forze russe stanno riconquistando territori nella regione di Kursk, che l’Ucraina ha invaso dall’agosto 2024. L’obiettivo di Vladimir Putin sembra quello di presentarsi all’eventuale tavolo delle trattative con un quadro estremamente favorevole. “Non faremo concessioni“, ha detto il presidente russo in settimana intendendo che tutto ciò che è stato conquistato non verrà riconsegnato a Kiev.

Il 9 marzo 2025 la Russia ha annunciato una doppia vittoria lungo la frontiera con l’Ucraina. Secondo un comunicato del ministero della Difesa, le forze russe hanno preso il controllo di Novenkoye, nella regione ucraina di Sumy, e riconquistato Lebedevka nel Kursk.

Zelensky sui colloqui di pace

Riguardo alle trattative per raggiungere la pace, il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina è “pienamente impegnata” nella prospettiva di un “dialogo costruttivo” con i rappresentanti degli Stati Uniti nei colloqui di pace che si aprono in Arabia Saudita, malgrado Donald Trump abbia dichiarato di trovare più facile trattare con Mosca che con Kiev.

“Sul tavolo ci sono proposte realistiche. La chiave è muoversi velocemente ed efficacemente”, ha scritto il leader su X, citato dal Guardian. Zelensky ha detto che, dopo l’incontro del 10 marzo 2025 con il principe saudita Mohammad bin Salman, delegati diplomatici e militari ucraini rimarranno a Riad per incontrare il team americano.

Crosetto e la partecipazione dell’Italia alla missione Onu

Sul ruolo dell’Italia riguardo al conflitto russo-ucraino, in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha premesso che il dibattito intorno a una presenza di militari italiani a presidio del confine ucraino “è surreale e prematuro allo stesso tempo. Perché la tregua sarà figlia di condizioni che dovranno essere accettate da tutti e quindi anche dai russi. Questa è la preoccupazione dell’Unione europea, che non è prevista a quel tavolo”.

“Per rispondere alla domanda su quel confine per me può esserci solo l’Onu o una missione internazionale di peace-keeping che unisca quasi tutto il mondo, come in Libano. E l’Italia ha sempre partecipato alle missioni Onu”, ha aggiunto.

Crosetto ha poi sottolineato che “non c’è nulla dell’evoluzione della crisi ucraina, da quando è stato rieletto Trump, che non avessi detto da mesi e di cui non avessi già ragionato con Giorgia Meloni. Così come non mi ha stupito la posizione della nuova Casa Bianca nel rapporto con Zelensky e con la Russia. Certo, i modi, quelli possono aver sorpreso anche me”.