Lite Trump - Zelensky, le frasi che hanno fatto infuriare nello studio Ovale: "Irrispettoso"

Si è arrivati alla rottura totale tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Nello Studio Ovale della Casa Bianca sono volate parole grosse, davanti ai giornalisti, e alla presenza anche del vicepresidente americano J.D. Vance. Venti minuti di tensione crescente, fino alla partenza del presidente ucraino con annullamento della conferenza stampa. “Irrispettoso”, “non hai le carte in regola”, “sentirai l’impatto della guerra”, sono alcune espressioni volate da una parte all’altra.

Trump a Zelensky: “Non hai le carte in regola”

La rottura di qualunque forma diplomatica, il più inaspettato dei botta e risposta: quello andato in scena a Washington è stato uno scontro drammatico tra i due leader, con Donal Trump che ha alzato la voce e lanciato accuse pesanti.

“Non hai le carte in regola con noi in questo momento”, ha attaccato subito il tycoon, come a voler mettere in chiaro le cose. Ma in realtà Trump ha fatto molto di più che mettere le cose in chiaro: ha sferrato un vero e proprio attacco, sostenuto dal suo vice.

La conferenza stampa di Trump e Zelensky è stata annullata

“Penso che dovrete sempre scendere a compromessi. Non potete raggiungere un accordo senza compromessi, ma si spera che non saranno così grandi come pensano alcuni. È tutto quello che possiamo fare”, ha detto Trump a Zelensky dopo averlo oltre tutto definito “non intelligente”.

Trump attacca: “Il vostro Paese è in grossi guai”

Ma questo è stato solo l’inizio. “Il vostro Pese è in guai grossi, non state vincendo, non state vincendo questa guerra. Stiamo cercando di risolvere un problema: non diteci cosa dobbiamo fare perché non siete nella posizione di dettarlo”, ha insistito Trump, rivolgendosi al presidente ucraino.

Il problema, ha sottolineato Trump, “è che io vi ho dato il potere di mostrarti duro, e non credo che lo saresti senza gli Stati Uniti. La vostra gente è molto coraggiosa, ma o farete un accordo o ce ne tiriamo fuori, e se ne saremo fuori dovrete combattere. Non penso che sarà bello”, ha detto dopo aver sottolineato che senza le armi degli Stati Uniti, Kiev avrebbe perso la guerra in 15 giorni. “Una volta firmato quell’accordo, sarete in una posizione molto migliore, ma non state dimostrando alcuna gratitudine, e questa non è una bella cosa”, ha aggiunto.

Vance a Zelensky: “Irrispettoso”

Sul tema della “gratitudine” poi è intervenuto anche vicepresidente americano J.D. Vance, alzando ancora di più la tensione. Il numero due della Casa Bianca ha accusato Zelensky di essere “irrispettoso” per essere arrivato nello Studio Ovale a contestare gli Stati Uniti.

“Dovreste essere grati per l’aiuto che il presidente Trump vi ha dato: oggi lei non ha mai detto grazie a chi sta cercando di salvarvi”, ha detto Vance. “Hai mai detto grazie almeno una volta?”, ha ribadito.

Zelensky: “Sentirai l’impatto della guerra”

Da parte di Trump poi è arrivata la frase più infuocata, un tremendo monito a Zelensky: “Stai giocando d’azzardo con la Terza guerra mondiale”. Il presidente ucraino ha provato a farsi sentire: “Tutti hanno problemi, anche tu hai un oceano di mezzo e non senti adesso l’impatto della guerra, ma lo sentirai in futuro”.

“Hai detto basta con la guerra. Penso che sia molto importante dire queste parole a Putin fin dall’inizio perché è un assassino e un terrorista“, ha spiegato Zelensky. “Spero che insieme possiamo fermarlo, ma per noi è molto importante salvare il nostro Paese, i nostri valori, la nostra libertà e democrazia, e naturalmente, nessun compromesso con l’assassino sui nostri territori”, ha provato a dire.

Anche Musk attacca Zelensky: “Si è autodistrutto”

La rottura tra Trump e Zelensky è stata commentata anche da Elon Musk, il miliardario a capo del Dipartimento per l’efficienza del governo (Doge): “Zelensky si è autodistrutto agli occhi del popolo americano”, ha scritto su X dopo il fallimento dei colloqui e il durissimo scontro verbale nello Studio Ovale.

La tensione ha portato alla rottura totale. Alla fine non solo è stata annullata la conferenza stampa congiunta (dopo che Zelensky ha lasciato la Casa Bianca) ma l’accordo tra Washington e Kiev sullo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine non è stato firmato.