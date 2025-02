Trump attacca Zelensky alla Casa Bianca, l'accusa sulla Terza Guerra Mondiale al presidente ucraino

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Più che un incontro è stato un vero e proprio scontro, con toni sempre più duri, quello tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il presidente americano ha attaccato quello ucraino senza mezzi termini: “State giocando con le vite di milioni di persone e con la Terza Guerra Mondiale“, ha tuonato il tycoon.

L’incontro Trump-Zelensky nello Studio Ovale

I due leader si dovevano incontrare per firmare il tanto atteso “accordo sui minerali e le terre rare”. Ma l’atmosfera non è di certo stata quella di una cordiale chiacchierata con tanto di sorridente stretta di mano, anzi. Durante un acceso scambio nello Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky di non avere “mostrato per nulla gratitudine“.

Trump si è rivolto duramente a Zelensky, affermando che “dovete trovare un accordo, altrimenti noi siamo fuori”. Dopo uno scontro acceso al quale ha preso parte anche il vicepresidente J.D. Vance, il quale ha accusato Zelensky di essere “irrispettoso” per non avere mostrato gratitudine per gli aiuti statunitensi, Trump, visibilmente arrabbiato, ha tuonato che senza il sostegno militare americano l’Ucraina avrebbe perso la guerra in brevissimo tempo.

Fonte foto: ANSA

Trump e Zelensky alla Casa Bianca

Il duro attacco di Trump a Zelensky

“Dovreste essere grati per l’aiuto che il presidente Trump vi ha dato: oggi lei non ha mai detto grazie a chi sta cercando di salvare il vostro Paese”, ha detto Vance al leader ucraino. Zelensky ha tentato di ribattere, ma Trump lo ha interrotto alzando la voce: “Siete nei guai, e non state vincendo: ora avete un’opportunità per uscirne, ma senza le nostre armi la guerra sarebbe finita in due settimane“, ha detto il presidente Usa, aggiungendo che “è difficile fare affari con una simile atmosfera”.

Lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky è andato avanti per circa 20 minuti nello Studio Ovale e, a un certo punto, il presidente americano ha letteralmente insultato il suo omologo dicendogli che “non è tanto intelligente”.

Trump contro Zelensky: “Giochi alla Terza guerra mondiale”

I toni si sono alzati visibilmente durante il bilaterale alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha accusato Zelensky di essersi messo “in una posizione molto brutta”, e di “non avere le carte in regola per fare una cosa del genere: state giocando con le vite di milioni di persone e con la Terza Guerra Mondiale”, ha accusato Trump.

Zelensky durante l’infuocato dibattito davanti ai giornalisti alla Casa Bianca si è rivolto al vice presidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, che in precedenza lo aveva bollato come “irrispettoso”, chiedendogli: “Sei stato in Ucraina?”. Vance ha risposto di aver “letto e visto” in merito all’Ucraina e a quel punto Zelensky ha scosso visibilmente la testa e distolto lo sguardo, avvertendo che anche gli Stati Uniti alla fine “sentiranno le conseguenze” della guerra.

Annullata la conferenza stampa tra i due leader

Dopo il violento scontro, Volodymy Zelensky ha lasciato la Casa Bianca e la conferenza stampa tra i due leader è stata ovviamente annullata.

L’Ucraina “dovrà fare dei compromessi per raggiungere la pace con la Russia”, ha ribadito alla fine Trump. Il tycoon non è sembrato affatto intenzionato ad ammorbidire la sua posizione. “Zelensky può tornare quando sarà pronto per la pace”, ha scritto su Truth, accusando il leader ucraino “di aver mancato di rispetto agli Stati Uniti”.