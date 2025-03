Musk vuole incontrare Mattarella per parlare di Starlink: il post in difesa del presidente della Repubblica

Si apre uno spiraglio nel rapporto tra Elon Musk e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo le tensioni registrate nei mesi scorsi, con il botta e risposta sulla giustizia, il fondatore di SpaceX e Tesla tende la mano al Quirinale sul dossier Starlink, il sistema satellitare di comunicazioni crittografate. Resta ora da capire se Mattarella risponderà in qualche modo all’apertura di Musk e se ci sarà un confronto diretto tra le parti.

Musk tende la mano a Mattarella

A far emergere la questione è stato un post su X (ex Twitter) sabato 8 marzo dell’utente Alx, che si presenta come “american supremacist”, secondo cui il presidente Mattarella starebbe cercando di ostacolare un accordo tra il governo italiano e SpaceX per motivi politici. Il motivo? Il legame di Musk con Donald Trump.

Musk ha risposto direttamente al post, scrivendo: “Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella”.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk

Un messaggio che ha subito acceso il dibattito e che è stato rilanciato anche da Andrea Stroppa, consulente di Musk in Italia, il quale ha definito le parole dell’imprenditore un “invito al dialogo”.

Il dibattito su Starlink e la posizione di Salvini

La questione di Starlink è da tempo al centro dell’attenzione in Italia, soprattutto per il suo possibile utilizzo nelle telecomunicazioni militari e in altri settori strategici.

Nelle ultime ore, il tema è stato nuovamente sollevato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che durante un convegno sul nuovo codice della strada ha ribadito l’importanza di adottare le migliori tecnologie disponibili per la sicurezza delle telecomunicazioni.

“Un amministratore pubblico ha il dovere di scegliere le tecnologie migliori“, ha dichiarato Salvini, facendo riferimento alle capacità avanzate di Starlink rispetto ad altre aziende concorrenti.

Le polemiche di novembre

Le parole di Musk aprono dunque un nuovo scenario dopo le tensioni dello scorso novembre, quando il presidente della Repubblica aveva criticato indirettamente l’imprenditore sudafricano su temi come la giustizia e la regolamentazione del lavoro.

L’ipotesi che il Quirinale possa aver influenzato la decisione del governo di valutare alternative a Starlink è stata rilanciata dal Daily Mail, che ha evidenziato il peso delle posizioni di Mattarella nelle scelte strategiche dell’esecutivo.