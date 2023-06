Il servizio di Report sui fallimenti della ministra Daniele Santanché: spunta pure il nome di Ignazio La Russa

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Santanché e La Russa nel mirino di Report. La ministra del Turismo e il presidente del Senato sono stati coinvolti in un’inchiesta giornalistica del programma di Rai 3. Nella puntata si indagava sul fallimento di due aziende gestite da Santanché, la Visibilia e Ki Group.

Il fallimento di Ki Group

Ki Group è un colosso dell’alimentazione biologica, ed è anche la prima azienda gestita da Daniela Santanché su cui si è posata la lente di Report.

Nel servizio Open to Fallimento, che fa il verso alla campagna pubblicitaria della ministra Open to Meraviglia. viene rivelato come la ministra, e il suo ex compagno Canio Mazzaro, abbiano fatto crollare il valore delle azioni dell’azienda.

All’inizio della loro gestione Ki Gropu aveva una capitalizzazione di mercato di 35 milioni di euro, mentre alla fine ne valeva appena 469 mila. Inoltre i proprietari non avrebbero mai restituito un prestito da 6 milioni di euro ottenuto dalla banca Monte dei Paschi di Siena.

La vicenda di Visibilia

Visibilia è invece attiva nell’editoria, e anche lei è stata portata al fallimento durante la gestione Santanché. Questa azienda è anche quella che coinvolge nella vicende il presidente del Senato Ignazio La Russa.

In questo caso sarebbero le operazioni con il fondo Negma, con sede a Dubai, ad aver portato l’azienda a perdere il 97% del proprio valore in borsa. La Russa era l’avvocato dell’azienda durante questo periodo, e per questo motivo il suo nome è emerso dell’inchiesta.

A risentire dei due fallimenti sono stati soprattutto i dipendenti che, secondo Report, sono stati licenziati senza TFR e senza che gli venissero pagati gli stipendi arretrati.

Le reazioni dell’opposizione

Dopo che il servizio è andato in onda le opposizioni hanno immediatamente chiesto le dimissioni di Daniela Santanché da ministro del Turismo.

Nicola Fratoianni dei Verdi ha dichiarato: “In qualunque altro Paese dell’Unione Europea, se una trasmissione TV facesse un’indagine così approfondita come ha fatto Report sulle spregiudicate azioni finanziarie della Ministra Santanchè con le sue aziende, quella Ministra verrebbe allontanata dopo poche ore”.

Rincara la dose il Movimento 5 Stelle: “L’inchiesta mandata in onda da Report getta un alone di discredito sulle nostre istituzioni, alla luce del ruolo di Ministro che l’esponente di Fratelli d’Italia ricopre oggi”.