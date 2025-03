Evelina Christillin e il rapporto col marito, dall'amicizia con Mario Draghi ai tradimenti: "Pan per focaccia"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Evelina Christillin a ruota libera. La dirigente torinese si è raccontata senza risparmiarsi, svelando diversi aneddoti curiosi, sia professionali sia privati. Ad esempio ha narrato di aver reso “pan per focaccia” al marito per quel che riguarda i tradimenti e che se Mario Draghi le avesse proposto di diventare ministra avrebbe accettato. Inoltre ha parlato delle frizioni avute con Lapo Elkann.

Evelina Christillin sul marito: “Tradimenti ma con grande rispetto”

Evelina Christillin fa coppia con Gabriele Galateri di Genola da oltre quattro decenni. Naturalmente la passione giovanile non c’è più; è subentrato altro nel legame. Intervistata dal Corriere della Sera, ha dichiarato che “ora amarsi significa darsi una mano, non dover mai spiegare niente, avere obiettivi comuni, le stesse possibilità finanziarie”.

In così tanti anni di matrimonio ci sono stati dei tradimenti? “Sì, ma con grande rispetto, senza essere sfacciati. Io gli ho reso pan per focaccia”.

L’amicizia del marito con Mario Draghi

Nel corso della chiacchierata con Il Corriere, a proposito della vicenda giudiziaria di Daniela Santanchè, ha dichiarato che lei, al posto della ministra del Turismo, si sarebbe dimessa “per una questione di opportunità: un conto sono le sue aziende, un conto è se ti indagano per truffa ai danni dello Stato”.

E se le avessero offerto a lei il ruolo da ministra? “Se me lo avesse chiesto Mario Draghi, sarei andata di corsa. Ci conosciamo da anni, è molto amico di mio marito”.

Gli attacchi di Lapo Elkann

Di recente Evelina è stata confermata alla presidenza della Fondazione Museo Egizio di Torino. Invece, lo scorso gennaio ha lasciato gli incarichi alla Uefa e alla Fifa.

Sulla sua decisione ha avuto anche un peso il ruolo della famiglia Agnelli? “Non lo nego. La vicenda della Superlega è stata molto dolorosa per me”.

Lapo Elkann ebbe parole molto dure nei suoi confronti. L’ha descritta come una persona ingrata, affermando che “è grottesca, senz’anima e senza dignità, un’arrampicatrice sociale”.

“Quella frase – il commento della dirigente – ha scatenato reazioni molto aggressive da parte dei tifosi. Per tre mesi mi sono dovuta far scortare. Non potevo più mettere piede allo stadio”.

“Ci sono rimasta male: io Lapo l’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato”, ha aggiunto.

E con John Elkann che rapporti ha? Vivono a poca distanza l’uno dall’altra. “Se ci incrociamo ci salutiamo”, ha concluso la manager.