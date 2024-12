Violante Guidotti Bentivoglio e il racconto della convivenza con Carlo Calenda e Lapo Elkann, l'aneddoto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso di un’intervista Violante Guidotti Bentivoglio, moglie del politico Carlo Calenda, ha raccontato di un episodio curioso avvenuto nel corso della sua convivenza avvenuta a Modena con il marito e con Lapo Elkann: “Dissi: O vi civilizzate o me ne vado”.

L’intervista a Violante Guidotti Bentivoglio

Violante Guidotti Bentivoglio, moglie del leader di Azione Carlo Calenda, si è raccontata nel corso di un’intervista rilasciata a Il Giornale, parlando degli anni di vita trascorsi accanto a suo marito.

“Avevo giurato che non mi sarei mai sposata con un politico e mai con uno che mi portasse a vivere a Modena – ha raccontato la 51enne manager e direttore generale della Komen Italia – Poi ho sposato Carlo che mi ha portato a Modena e subito dopo ha iniziato a fare politica”.

Fonte foto: ANSA Violante Guidotti Bentivoglio e Carlo Calenda: la moglie del politico ha raccontato in un’intervista un curioso episodio avvenuto durante la convivenza tra i due e Lapo Elkann

Il rapporto tra i due, stando al racconto di Bentivoglio, è molto solido, tanto che lei stessa definisce la coppia “una squadra” con un “patto per condividere tutto”. A volte anche troppo, come quando Calenda ha raccontato in radio di averla tradita con una sua amica: “Ha raccontato fatti personali e in modo impreciso. Me lo sono divorato”.

La convivenza con Calenda e Lapo Elkann

Dopo essersi fidanzati, racconta ancora la Bentivoglio, ha deciso di andare a vivere a Modena, nella casa che Carlo Calenda condivideva con Lapo Elkann, svelando un aneddoto molto curioso: “Ricordo che trovai Lapo a girare per casa in pareo. Dissi: ma che fai? E lui: in questa casa fa un caldo allucinante”.

La cosa divertente non era però il pareo, quanto il fatto che nel tempo trascorsi in quella casa i due “non avevano capito che per il riscaldamento c’era un termostato. E che il termostato era fisso a 40 gradi. E da mesi morivano di caldo”.

Sono stati per la Bentivoglio quattro mesi “divertentissimi”, dato che Lapo era “un personaggio straordinario. Però era naif e comprava casse di mozzarelle”. I due erano però molto disordinati, al punto da non cambiare mai le lenzuola, tanto che la Bentivoglio disse loro chiaramente “o vi civilizzate o me ne vado”.

La malattia di Violante Bentivoglio

Nell’intervista la Bentivoglio ha però toccato anche temi seri, come le due malattie contro le quali ha dovuto lottare, una leucemia e un tumore al seno: “Quando te lo dicono entri in un mondo parallelo. Tutto assume un’altra forma. Il mondo cade addosso”.

La Bentivoglio ha però spiegato che il suo caso è stato diverso perché, cinque minuti dopo le analisi, si è ritrovata “ricoverata al Gemelli. Io non ho avuto il tempo di capire cosa mi stesse accadendo. Quando il mio medico mi ha confermato la diagnosi di leucemia, io non l’ho recepita”.

Dopo aver sconfitto le due malattie, la 51enne ha però avuto una recidiva di leucemia e ha dovuto affrontare un trapianto di midollo: “Ho avuto paura, una paura tremenda di non farcela”. Oggi però tutto questo è alle spalle, ma ha lasciato comunque qualcosa di positivo: “Ho chiesto ai miei figli di diventare donatori di midollo. Me lo devono”.