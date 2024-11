Carlo Calenda ha tradito la moglie con l'amica prima del matrimonio: "Lei mi fece le corna due minuti dopo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Carlo Calenda, leader di Azione, ha svelato dettagli inediti della sua vita sentimentale durante un’intervista al programma Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1. Parlando con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Calenda ha raccontato un episodio risalente alla sua giovinezza, quando tradì la futura moglie, Violante Guidotti Bentivoglio, con una sua amica.

Calenda tradì la moglie: la confessione

Calenda ha raccontato di aver confessato il tradimento alla compagna, ammettendo di aver avuto una breve relazione di tre o quattro mesi con un’amica di lei.

Nonostante la ferita, Violante ha reagito con determinazione, ma alla fine la coppia è riuscita a ritrovare un equilibrio.

Fonte foto: ANSA

Il leader di Azione, Carlo Calenda

“Avevo circa 25 anni e lavoravo in Ferrari. Quando lei lo scoprì, mi mandò uno scatolone pieno di tutti i regali che le avevo fatto, completamente distrutti“, ha dichiarato con tono scherzoso Calenda.

La reazione di Violante Guidotti Bentivoglio non si fermò lì: “Mi mise le corna una volta. Due minuti dopo averlo saputo, sono tornato in ginocchio e le ho chiesto di sposarmi. Sapevo che era la donna della mia vita“.

Da allora, i due sono inseparabili e hanno costruito una famiglia con tre figli, superando momenti difficili e rafforzando il loro legame.

Gelosia e rapporto duraturo

Nonostante l’intesa, episodi di gelosia non sono mancati. Oggi, però, l’amore tra i due resta solido, testimoniando come anche le difficoltà possano rafforzare un rapporto autentico e duraturo.

“Sono passati 32 anni e siamo ancora insieme. Quell’esperienza mi ha insegnato quanto fosse importante per me. Non sono mai stato uno che rimorchia“, ha aggiunto il leader di Azione.

Chi è Violante Guidotti Bentivoglio

La moglie di Calenda, Violante Guidotti Bentivoglio, è una donna di origini nobiliari, nata a Forlimpopoli nel 1973. Laureata in Giurisprudenza, ha intrapreso una carriera da manager.

La sua vita è stata segnata da sfide personali, come una diagnosi di leucemia e tumore al seno nel 2017. Dopo un lungo percorso di cure e un trapianto di midollo, si è dedicata alla sensibilizzazione per la prevenzione e la lotta ai tumori.