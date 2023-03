Precipita dal promontorio Portofino, muore escursionista 31enne: era in compagnia della fidanzata, la dinamica

Tragedia sul Monte di Portofino. Un’escursionista di 31 anni, Eros Coppola, è precipitato in un dirupo sotto gli occhi della fidanzata dal Passo del Bacio, nel versante meridionale del promontorio.

Cade in un dirupo e muore

Eros Coppola, elettricista di Busalla ma residente a Genova Pontedecimo, stava camminando all’altezza del Passo del Bacio, sul Monte di Portofino, quando è scivolato e caduto in un dirupo.

Come riporta l’agenzia Ansa, il giovane ha perso l’equilibrio mentre camminava in compagnia della sua fidanzata ed è precipitato per diversi metri.

Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, i vigili del fuoco di Genova con l’elicottero “Drago”, il Soccorso alpino e i carabinieri del distaccamento di Santa Margherita Ligure ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni, Coppola è scivolato in un dirupo mentre stava affrontando una zona piuttosto impervia sul sentiero dei Tubi, adatto solo ad escursionisti esperti.

La sua compagna, sotto shock, ha dato subito l’allarme e allertato i soccorsi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il promontorio di Portofino, in Liguria

Appassionati di montagna

La coppia era appassionata di escursioni in montagna ed era adeguatamente attrezzata. Per un tratto del sentiero, nella giornata di sabato 11 marzo il Consiglio di amministrazione del Parco regionale aveva deciso di mettere in atto alcune restrizioni per migliorare la sicurezza.

In particolare, sono state cambiate le regole di accesso di uno dei punti più panoramici del Parco di Portofino sul sentiero che, dalle Batterie va a San Fruttuoso passando da Cala dell’Oro e da Costa del Termine.

Le nuove regole valgono anche per la Via dei Tubi, l’acquedotto ottocentesco che riforniva Camogli.

A proposito di incidenti in montagna, un uomo di 48 anni ha perso la vita a causa di una valanga a Livigno, in provincia di Sondrio. Mentre stava facendo sci d’alpinismo nella zona del Monte Motto è stato travolto dalla massa di neve e ghiaccio in discesa, che lo ha trascinato giù per centinaia di metri. Inutili i soccorsi. La tragedia è avvenuta l’11 febbraio 2023.