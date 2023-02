Scialpinista muore travolto da una valanga in montagna a Livigno: trascinato giù per centinaia di metri

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Ennesima tragedia in montagna. Un uomo di 48 anni ha perso la vita a causa di una valanga a Livigno, in provincia di Sondrio. Mentre stava facendo sci d’alpinismo nella zona del Monte Motto è stato travolto dalla massa di neve e ghiaccio in discesa, che lo ha trascinato giù per centinaia di metri. Inutili i soccorsi.

Valanga travolge scialpinista a Livigno

L’incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di sabato 11 febbraio. Il 48enne, che sarebbe un residente della provincia, era uscito per fare una escursione scialpinistica.

Da una quota d’altezza di 2600 metri sarebbe stato spinto fino ai 1850 metri. È stato trovato ai piedi del Monte Motto, in un canale della zona.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il territorio comunale di Livigno, dove si è verificata la tragedia

I soccorsi

Sul luogo della tragedia sono intervenuti immediatamente i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Livigno, gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza e l’elisoccorso di Como. In azione anche l’unità cinofila.

Quando i soccorritori sono arrivati era però ormai già troppo tardi per salvare la vita allo scialpinista: per lui non c’è stato nulla da fare. La presenza di altre persone rimaste sotto la neve dopo la caduta della valanga è stata esclusa.

Indagini in corso

Tutta l’area del Monte Motto interessata dal drammatico fatto è stata bonificata. L’intervento è terminato intorno alle 14 con il rientro delle squadre impegnate negli accertamenti.

La dinamica dell’incidente rimane tuttavia al vaglio degli inquirenti. Ancora da chiarire infatti se la valanga sia stata conseguenza della presenza dello scialpinista o se sia stata invece generata da un distacco naturale dalla montagna.

L’uomo sopravvissuto sotto la neve in Val Badia

Sono già numerose le vittime di incidenti in montagna nel 2023. Pochi giorni fa tuttavia in Val Badia, nell’Alto Adige, un 54enne è riuscito a sopravvivere dopo aver passato oltre 20 ore sepolto dalla neve a seguito di una valanga.

“Sapevo che non dovevo mollare, sapevo che non dovevo assolutamente addormentarmi, altrimenti sarebbe stata la fine“, ha poi raccontato dal letto dell’ospedale.