Pensionato spara alla moglie e si uccide a Pavia: la donna in condizioni gravissime

Orrore a Pavia, dove un pensionato ha sparato alla moglie con una pistola per poi rivolgere l’arma contro se stesso, uccidendosi. Il dramma si è consumato a Cilavegna, nel Pavese, e la donna si trova ora in condizioni gravissime.

Dramma a Cilavegna, in provincia di Pavia, dove un pensionato ha sparato contro la moglie per poi uccidersi.

La tragedia si è consumata intorno alle 16:30 in una villetta – scrive RaiNews – di via Pisacane, dove è ancora da accertare se ci sia stata una lite.

L’uomo si chiamava Mauro Casazza ed era un pensionato di 67 anni noto dai residenti per la sua passata attività di parrucchiere.

La moglie, Pinuccia Contin, ha 63 anni. I due erano sposati da circa 50 anni e non avevano figli.

I soccorsi e le indagini

Come scrive ‘La Stampa’, all’arrivo dei soccorsi la donna è stata trasportata con l’elisoccorso presso l’ospedale San Matteo di Pavia.

Durante il trasporto respirava ancora ma le sue condizioni si sono presentate subito disperate.

Nell’abitazione sono arrivati i carabinieri della stazione di Vigevano (Pavia) che hanno subito ascoltato i testimoni per cercare di ricostruire la vicenda e comprendere le origini del gesto disperato.

Un tentato omicidio-suicidio, quindi, in cui l’omicidio non è stato portato a termine.

Il Casazza è morto sul colpo.

I precedenti nel Messinese e a Trieste

Nelle ultime ore un caso analogo si è verificato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, dove un pensionato ex finanziere ha ucciso la moglie a coltellate per poi togliersi la vita.

Anche in questo caso non è ancora noto il movente che ha portato alla tragedia. Qualche giorno fa un’altra tragedia ha avuto luogo a Trieste, dove due pensionati sono morti nelle stesse modalità: il marito ha sparato contro la moglie, uccidendola, e si è tolto la vita ingerendo dei farmaci.

Prima di compiere il gesto, addirittura, l’anziano aveva lasciato un cartello all’esterno della porta di ingresso dove chiedeva ai vicini di chiamare la polizia e forniva istruzioni su come trovare le chiavi dell’abitazione.