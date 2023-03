Finanziere in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita a Gioiosa Marea: giallo sul movente

Finanziere in pensione uccide la moglie e poi si toglie la vita. Il tragico evento è avvenuto a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, nella mattinata di venerdì 10 marzo.

L’Omicidio-suicidio

Il militare in pensione della Guardia di Finanza, Tindaro Molica Nardo, di 65 anni, ha ucciso a coltellate la moglie Febbronia Buttò, di 61 anni, e poi si è tolto la vita.

Il fatto è avvenuto nell’abitazione della coppia in via Casani all’ingresso di Gioiosa Marea, un paese del litorale tirrenico messinese, riferisce l’agenzia Ansa.

L’allarme dei vicini

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal Procuratore Angelo Cavallo.

I carabinieri sono entrati nell’appartamento della coppia trovando i corpi privi di vita l’uno accanto all’altro. Successivamente sono intervenuti il medico legale e gli specialisti del Ris dei carabinieri.

Stano alle prime ricostruzioni, le liti tra i due coniugi, genitori di due figlie, sarebbero state frequenti. L’arma è stata trovata vicino all’ex finanziere. I carabinieri stanno indagando sul movente che ha spinto l’ex finanziere a uccidere la moglie.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dell’omicidio-suicidio

Sgomento a Gioiosa Marea

L’omicidio-suicidio di Gioiosa Marea ha lasciato il paese di Gioiosa Marea sotto shock. Nella serata di giovedì 9 marzo, secondo quanto riportato da Today, l’ex finanziere era stato visto ieri sera passeggiare in tranquillità sul lungomare in zona Canapè, come era solito fare.

La moglie era molto conosciuta per la sua attività di cuoca in varie strutture ricettive.

Per quanto concerne la cronaca messinese, una bambina di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nella serata di lunedì 6 marzo a Rodi Milici, nella provincia di Messina, in Sicilia.

La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato le indagini su quanto accaduto a Rodi Milici nella serata di lunedì 6 marzo. Spetterà alle forze dell’ordine, ora, ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.