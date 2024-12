Incendio scoppiato in un appartamento a Bresso in provincia di Milano: morto un 60enne, grave il fratello

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia nella notte a Bresso, in provincia di Milano, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Roma. Le fiamme hanno coinvolto l’abitazione nella quale si trovavano tre fratelli: uno di loro, 60 anni, è morto. Un altro, grave, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Le sue condizioni sarebbero critiche.

L’incendio in un appartamento di Bresso (Milano): un morto e un ferito grave

Il rogo è esploso nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 dicembre, intorno alle 2.30. Lo riporta il sito di notizie locali MilanoToday.it.

Le fiamme hanno coinvolto un’abitazione al secondo piano dell’edificio in via Roma, al numero civico 97, dentro cui si trovavano tre fratelli.

Ad avere la peggio uno di loro, un uomo di 60 anni, il cui corpo è stato ritrovato senza vita dai soccorsi.

Un altro, in condizioni critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Rimasto illeso, invece, il terzo fratello, portato all’ospedale Bassini in codice verde per normali accertamenti.

I soccorsi

Sul luogo dell’incendio sono giunti immediatamente i vigili del fuoco, con un dispiegamento del distaccamento di Sesto San Giovanni.

Al lavoro circa una ventina di uomini, intervenuti con due auto pompe, un’auto botte, l’auto scala e il carro soccorso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e, dopo che il fuoco è stato sedato, è stato attivato il Nucleo investigativo antincendio.

L’origine

Stando a quanto comunicato dagli stessi vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite dalla cucina dell’abitazione, per cause ancora in corso di accertamento.

L’edificio che ospita l’appartamento colpito dall’incendio non ha necessitato di un’evacuazione.