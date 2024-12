Pensionato trasforma la casa di Padova in b&b ma il “turista” occupa abusivamente: “Ora sono almeno in 10”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Nella zona di Pontevigodarzere, in provincia di Padova, un appartamento affittato come b&b è stato occupato abusivamente da un gruppo di persone dallo scorso 16 ottobre. Gli occupanti si sono allacciati illegalmente alle utenze e disturbano quotidianamente i vicini. Il proprietario dell’unità abitativa, un pensionato del luogo, chiede l’intervento delle istituzioni.

B&b occupato abusivamente a Padova

L.S., un pensionato di Padova, ha ristrutturato un appartamento di sua proprietà nel comune di Pontevigodarzere per adibirlo a bed and breakfast.

L’uomo ha inserito l’annuncio su diverse piattaforme di prenotazione online, fittandolo con regolare contratto di affitto breve.

Fonte foto: iStock La prenotazione è avvenuta regolarmente su una piattaforma web

Lo scorso 16 ottobre il b&b, che prende il nome de La Mansarda per via di una camera mansardata, è stato prenotato da una famiglia che affermava di arrivare da Trento, a Padova per turismo.

Trascorsi i quattro giorni di permanenza, dopo aver regolarmente pagato la quota prevista, la famiglia si è però rifiutata di lasciare l’appartamento.

L’abitazione è occupata da ormai oltre un mese, con un gran via vai di ospiti che in alcuni giorni superano le 30 presenze.

La denuncia del proprietario

Il proprietario del b&b, intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato che: “Quando abbiamo insistito perché lasciassero l’appartamento, ci hanno anche minacciato e insultato”.

Gli occupanti, in seguito, “hanno aggiunto che loro sono ‘zingari’, usando questo termine, e che la legge sarebbe stata dalla loro parte”.

In un primo momento, una pattuglia dei carabinieri allertata dal proprietario era riuscita a far sgomberare gli occupanti.

Il gruppo è tuttavia rientrato dopo qualche giorno forzando la serratura e allacciandosi illegalmente alle utenze di alcuni vicini.

Al momento la presenza di alcuni bambini all’interno dell’appartamento rende inutile qualsiasi ulteriore tentativo di sgombero.

La paura dei vicini di casa

Anche i vicini di casa sono accorsi a sostegno del proprietario del b&b, quotidianamente sbeffeggiati dagli occupanti abusivi.

“Lasciano decine di sacchi della spazzatura in giardino” hanno raccontato al Corriere, e “di notte non si riesce a dormire per via del rumore pressoché insopportabile”.

Si teme anche per la sicurezza degli abitanti del palazzo, dopo che gli occupanti hanno appiccato del fuoco in una delle stanze della casa occupata.

“Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, c’è il rischio che diano fuoco alla casa”, ha raccontato il titolare a Sky.