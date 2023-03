Papà 55enne muore nell'incendio in un appartamento a Roma a Torre Gaia, intossicati la moglie e il figlio

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Morto a poche ore dalla festa del papà. Un uomo di 55 anni è deceduto in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento di Torre Gaia, quartiere di Roma in zona via Casilina, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 marzo. Intossicati la moglie e il figlio minorenne: entrambi sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Tra i feriti, anche due agenti di polizia intervenuti per aiutare la famiglia.

La dinamica dell’incendio

L’incendio è scoppiato a Torre Gaia in una palazzina di due piani sabato 18 marzo.

A dare l’allarme, intorno alle 23:30, alcuni vicini che hanno notato del fumo provenire da un appartamento al piano terra.

Fonte foto: Tuttocittà.it Torre Gaia, la frazione di Roma in cui si è verificato l’incendio

Chi è la vittima

Il 55enne, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe morto per via di un infarto causato dall’inalazione del fumo.

Era sposato e aveva un figlio minorenne: la donna e il ragazzo sono stati trasportati in ospedale, in codice rosso, entrambi intossicati.

Feriti due agenti di polizia

Nell’incendio sarebbero rimasti coinvolti anche due agenti di polizia, feriti nel tentativo di aiutare la famiglia.

Le operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause sono ancora da accertare, sono state effettuate dai vigili del fuoco.

Poche ore prima a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, un altro incendio divampato in un condominio aveva costretto dodici famiglie all’evacuazione.