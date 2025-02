Monza, si barrica in casa con un coltello e minaccia di darsi fuoco: era atteso in tribunale per un processo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ stato evitato un dramma grazie all’intervento della Polizia di Stato a Monza, dove un uomo si era barricato in un appartamento minacciando di darsi fuoco. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 12 febbraio, quando l’uomo doveva essere condotto in Tribunale per un’udienza con rito direttissimo, a seguito dell’arresto per danneggiamento aggravato avvenuto la sera precedente.

Intervento delle forze dell’ordine

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo si è chiuso nell’appartamento di via Vespucci, rifiutando qualsiasi dialogo con gli agenti. Vista la situazione critica, il Questore ha deciso di far intervenire un negoziatore e uno psicologo della Polizia di Stato per cercare di instaurare un dialogo e far desistere l’uomo dal suo intento.

L’operazione di salvataggio

Grazie all’attività del negoziatore, l’uomo è stato distratto e una squadra delle Unità operative di pronto intervento della Polizia di Stato è riuscita a entrare nell’appartamento. L’uomo è stato trovato con un coltello da cucina di circa 30 centimetri e con alcuni tagli sulle braccia. Dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all’Ospedale San Gerardo per accertamenti sulle sue condizioni di salute e successivamente portato in udienza in Tribunale.

Collaborazione tra le forze dell’ordine

Il personale specializzato intervenuto come negoziatore proveniva dalla Questura di Milano, mentre l’Unità operativa di pronto intervento faceva parte del Reparto prevenzione crimine di Milano. Il servizio operativo è stato diretto dal Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Monza e della Brianza, con il supporto del personale della Polizia di Stato di Monza.

Fonte foto: IPA