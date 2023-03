Incendio divampato dal tetto di un condominio a Concorezzo, dodici famiglie evacuate

Un incendio è scoppiato, nella mattinata di venerdì 17 marzo, in un palazzo di Concorezzo, in Lombardia. Le fiamme sarebbero partite dal tetto, le famiglie presenti sono state evacuate prima dell’intervento delle autorità, intervenute con urgenza sul posto.

L’incendio a Concorezzo

Stando alle primissime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dal tetto di un condominio di Concorezzo, comune di circa 15mila abitanti della provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia.

L’incendio, divampato intorno alle dieci di mattina di venerdì 17 marzo, sarebbe nato dal tetto dove alcuni operai erano al lavoro per posizionare una guaina. Non è ancora chiaro però cos’abbia causato la scintilla che ha poi permesso alla copertura di prendere fuoco.

Fonte foto: Tuttocittà.it Concorezzo, nella provincia di Monza e della Brianza

Nel giro di pochi minuti sono intervenute sul posto le autorità, che hanno messo al sicuro le famiglie presenti evacuandole dal palazzo, prima di iniziare le operazioni per spegnere l’incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo nero, visibile da Monza e dai comuni limitrofi, si è levata dal condominio di via Ozanam, nei pressi del centro AcquaWorld, dove in seguito alle prime segnalazioni sono accorsi i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Vimercate, la Polizia locale e gli operatori sanitari del 118.

Insieme alle autorità è giunto sul posto anche il sindaco del comune lombardo, Mauro Capitanio, per accertarsi che nessuno dei condomini fosse rimasto ferito.

Dal palazzo sono state messe in sicurezza dodici famiglie, circa cinquanta persone che sono rimaste in strada ad aspettare che i pompieri domassero le fiamme.

L’incendio domato e le parole del sindaco

Dopo aver chiuso al traffico via Ozanam e le strade vicine, i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio in poco più di un’ora.

Come riportato dal Giorno, il sindaco Mauro Capitanio ha convocato anche la protezione civile, per poter “offrire assistenza a tutti e cercare una soluzione per la notte, ma le famiglie coinvolte si stanno organizzando per essere ospitate da figli e parenti”.

Il sindaco ha anche chiarito che l’immobile è “una palazzina privata con 2 appartamenti Aler. Sono circa 50 le persone che sono rimaste senza casa, tra cui anziani, persone malate e minori”. Al momento, fortunatamente, sembrerebbe che sia i condomini che i lavoratori impegnati nell’intervento di riqualificazione siano usciti indenni dall’incendio.

Toccherà ai pompieri capire se lo stabile può essere considerato agibile, e agli agenti delle Forze dell’Ordine ricostruire la dinamica che ha dato origine alle prime fiamme.