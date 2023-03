Incendio distrugge 22 scuolabus in via Ostiense: esplosioni e paura nel deposito, nessun ferito nel rogo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Notte di paura e apprensione in via Ostiense, a Ostia Antica in provincia di Roma, dove in una rimessa è divampato un vasto incendio che ha coinvolto diversi scuolabus. Ben 22, secondo quanto si apprende, sono stati avvolti dalle fiamme e distrutti nel giro di pochi minuti. Sul posto, allertati dai residenti, sono giunti i vigili del fuoco che hanno fatto non poco per contenere le fiamme e spegnere l’incendio.

Incendio distrugge scuolabus in via Ostiense

Poco dopo le 23 di sabato 18 marzo 2023 diverse chiamate hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per un vasto incendio che si stava sviluppando in via Ostiense 2355. A essere coinvolta è stata una rimessa di scuolabus, avvolta dalle fiamme nel giro di pochi minuti.

Dal deposito, non distante dalla zona industriale di Dragona, si sono levate esplosioni e forti boati che hanno preoccupato i residenti. “Abbiamo sentito dei boati, ci siamo affacciati dal terrazzo e abbiamo visto le fiamme altissime. Abbiamo chiamato i nostri figli che erano usciti per essere sicuri che stessero bene” hanno raccontato alcuni residenti che hanno chiamato i soccorsi.

Fonte foto: Ansa Le immagini del rogo sviluppatosi in via Ostiense 2355

Sul posto sono intervenuti i mezzi e gli operatori della partenza 13A, e dell’autobotte AB13 del distaccamento di via Celli a Ostia, in ausilio delle quali sono arrivare anche la AB 12, la 32A e l’Ab 32 oltre al funzionario di servizio. Non risultano feriti o intossicati.

Incendio in via Ostiense, aperta indagine

Dalle 23 in poi, e per quasi tutta la notte, i vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per spegnere il rogo che ha distrutto 22 mezzi. I pompieri hanno faticato non poco a contenere le fiamme che hanno fatto esplodere pneumatici e serbatoi uno dopo l’altro terrorizzando i residenti. Il rogo rischiava di estendersi alle auto parcheggiate in una concessionaria confinante.

Da chiarire le cause che hanno provocato il rogo, con le forze dell’ordine che hanno deciso per l’apertura dell’indagine. Non si esclude si possa trattare di un attentato incendiario di matrice anarchica in quanto i mezzi coinvolti erano di natura istituzionale e forniti da una multinazionale. Al momento, però, non c’è stata alcuna rivendicazione.

L’incendio nel parcheggio di Poste Italiane

Quello di via Ostiense è l’ennesimo incendio sospetto che ha coinvolto la Capitale. Poche ore prima, in via Togliatti, erano state infatti le auto di Poste Italiane ad andare a fuoco.

Ben 15 vetture di servizio, infatti, sono state avvolte e distrutte dalle fiamme in quello che, ancora una volta, sembra essere un attentato incendiario a firma anarchica.