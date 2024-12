Incendio a Bolzano nell'azienda Fercam, in fiamme 10 camion: paura per la nube tossica

Incendio all’azienda Fercam di Bolzano, dove le fiamme hanno coinvolto la struttura e oltre dieci tir parcheggiati all’interno. Il rogo è stato spento in circa due ore e non si sono registrati feriti. I tecnici dell’Agenzia per l’Ambiente si sono attivati per monitorare possibili rischi relativi alla qualità dell’aria. C’è apprensione per una eventuale nube tossica.

Incendio alla Fercam di Bolzano

Le fiamme che hanno interessato l’azienda di trasporti e logistica altoatesina Fercam, a Bolzano Sud, sono divampate prima dell’alba.

La chiamata d’emergenza alla locale stazione dei vigili del fuoco è arrivata alle 4:31 della mattina di venerdì 20 dicembre. Durante le operazioni di spegnimento, la strada che porta nei pressi della zona è stata chiusa, come ha riferito la Rai dell’Alto Adige.

Fonte foto: Vigili del fuoco

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere l’incendio alla Fercam di Bolzano

Rogo spento in due ore

Immediato l’intervento del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e delle squadre di vigili del fuoco volontari di San Giacomo, Bolzano, Gries e Oltrisarco, che sono riusciti a porre l’incendio sotto controllo attorno alle 6:30, limitando i danni per quanto possibile. Da una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe scaturito in un deposito di pneumatici.

Presenti sul posto alcune ambulanze, ma l’intervento dei sanitari non si è reso necessario. Sul posto anche agenti della polizia, per coordinare le operazioni di messa in sicurezza.

Il traffico sulla vicina autostrada A22 non è stato interrotto e non si sono registrate criticità all’inceneritore nelle vicinanze. Le autorità indagano per determinare le cause del rogo.

Quali rischi per la qualità dell’aria

Il rischio è che la combustione di pneumatici, vernici e plastiche possa avere alzato oltre la soglia di sicurezza i livelli degli inquinanti nell’aria, causando un pericolo nube tossica.

La Fercam è stata raggiunta dai tecnici dell’Agenzia per l’Ambiente, che hanno effettuato i monitoraggi del caso. Informazioni sulla qualità dell’aria verranno diramate in seguito. Monitorato anche il pericolo di esplosioni.