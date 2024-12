Scontro sull'autostrada A4 tra Cessalto e Noventa di Piave, tir centra un furgone: morta una donna, due feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Una donna è morta in un incidente sull’autostrada A4, all’altezza del comune di Noventa di Piave, vicino Venezia. Nello scontro tra un furgoncino e un mezzo pesante sono rimaste ferite due persone, tra le quali l’autotrasportatore. In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine sulla dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni l’autoarticolato avrebbe centrato il furgone in panne nella corsia d’emergenza.

L’incidente sull’autostrada A4

Lo scontro mortale è avvenuto intorno alle 13 di martedì 17 dicembre, al chilometro 426 dell’A4 nel tratto tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Notizia in aggiornamento…