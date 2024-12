Auto contromano in autostrada A11 e scontro frontale con più vetture: morta una donna, ci sono anche feriti

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Tragico incidente nel tratto in provincia di Pistoia dell’A11 Firenze-Pisa Nord, tra le uscite di Montecatini e Chiesina Uzzanese. Una donna di 47 anni è morta alla guida della propria autovettura dopo essere entrata in autostrada in contromano, causando uno scontro frontale con altre due automobili che arrivavano dalla direzione opposta.

In contromano in autostrada

Un grave incidente si è verificato sull’autostrada A11 nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre.

Poco dopo la mezzanotte, una vettura, identificata come una Volkswagen Polo bianca, è entrata contromano al casello di Chiesina Uzzanese, al chilometro 45 direzione est-ovest.

Fonte foto: © 2024 HERE | © 2024 TomTom | Tuttocittà L’ingresso in contromano è avvenuto al casello di Chiesina Uzzanese

L’automobile ha percorso circa 600 metri del tratto pistoiese della Firenze mare prima di scontrarsi con un altro veicolo che arrivava dalla direzione opposta.

Poco dopo, anche un terzo mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente.

Un morto e tre feriti

È morta la donna che si trovava alla guida dell’auto immessasi in contromano. Si tratta di una 47enne residente a Lucca.

La vittima è stata trasportata in gravissime condizioni presso l’ospedale più vicino, dove è deceduta poco dopo a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Feriti anche i conducenti degli altri due mezzi coinvolti nel sinistro, entrambi ricoverati in codice giallo all’ospedale di Pistoia. Stando alle più recenti notizie, non si troverebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, diverse pattuglie della polizia stradale, soccorsi sanitari e meccanici e il personale della Direzione 4 Tronco di Autostrade per l’Italia.

Il traffico sull’A11 fermo per ore

Il tratto autostradale toscano è rimasto a lungo chiuso per consentire i soccorsi del personale del 118 e i doverosi rilievi della polizia stradale.

Gravi disagi alla viabilità sono stati registrati nonostante la tarda ora. I dati di Autostrade parlano di circa due chilometri di coda.

Le modifiche alla viabilità hanno previsto l’istituzione dell’uscita obbligatoria a Montecatini Terme, con rientro al casello di Chiesina Uzzanese.

Nella mattinata di sabato 14 dicembre, il tratto è stato riaperto ed è stata ristabilita la viabilità ordinaria.