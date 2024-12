Accoltella il padre a San Felice a Cancello nel Casertano e fugge con 100mila euro: fermato per omicidio

Un 27enne è stato fermato in provincia di Caserta dopo essersi dato alla fuga per aver ucciso il padre a coltellate. L’omicidio è avvenuto in una casa di San Felice a Cancello, al culmine di una disputa in famiglia per futili motivi. L’uomo, ritenuto fortemente indiziato del delitto, è scappato con l’auto dei genitori ed è stato rintracciato dai carabinieri con 100mila euro in contanti.

L’omicidio a San Felice a Cancello

L’omicidio si è verificato intorno alle tre della notte tra venerdì 20 dicembre e sabato 21 dicembre, in un’abitazione di via Circumvallazione nel comune del Casertano.

Secondo quanto ricostruito finora dalla stampa locale, durante una violenta lite il 27enne avrebbe accoltellato a morte il padre, colpendolo con numerosi fendenti in diverse parti del corpo. La vittima, un 48enne di origini cinesi, si chiamava Zhan Yingjiao.

Il comune di San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni sarebbe stato accoltellato dal figlio, che si è dato alla fuga con 100mila euro in contanti

L’allarme e la fuga

Dopo aver commesso il delitto, il presunto omicida è scappato con l’auto dei genitori. A dare l’allarme è stata la madre, dopo aver trovato il corpo senza vita del marito rientrando a casa.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato l’uomo in una pozza di sangue e hanno fatto scattare immediatamente le ricerche del figlio.

Il 27enne è stato fermato dopo alcune ore al confine tra le province di Caserta e Benevento, in possesso di 100mila euro in contanti.

Il tentato omicidio a Castel Volturno

Sempre nella provincia di Caserta, a Castel Volturno, un 15enne è stato accoltellato con dodici fendenti per non aver dato una sigaretta a un gruppo di coetanei.

Per l’episodio, avvenuto il 6 ottobre, sono stati fermati quattro minorenni per tentato omicidio nei confronti del ragazzo di origine egiziana. Secondo le indagini condotte dalla polizia locale, non ci sarebbe matrice razziale alla base dell’aggressione.

L’ultimo dei quattro presunti autori dell’accoltellamento, tra i 15 e i 17 anni di età, è stato fermato nella giornata dell’11 dicembre: gli inquirenti sono al lavoro per appurare chi sia stato materialmente a sferrare i fendenti.